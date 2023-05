El Chelsea nombra a Chris Jurasek nuevo director general

El Chelsea anunció el martes el nombramiento de Chris Jurasek como nuevo director general, con el presidente encargado de las operaciones cotidianas Tom Glick a punto de abandonar el club apenas un año después de su llegada.

En la primera temporada desde su compra por el grupo Clearlake, el Chelsea terminó en la 12ª posición de la Premier League, lo que ha llevado al club a nombrar al argentino Mauricio Pochettino como nuevo entrenador el lunes, con el objetivo de reencontrarse con el éxito que el equipo conoció durante el período de Roman Abramovitch en Stamford Bridge entre 2003 y 2022.

Jurasek, ejecutivo en el grupo Clearlake Capital del presidente y copropietario estadounidense de los Blues, Todd Boehly, supervisará todos los sectores de actividad del Chelsea y rendirá cuentas ante el consejo de administración junto a los directores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley.

"Estoy encantado de unirme al Chelsea, club amado y seguido en todo el mundo", declaró Jurasek en un comunicado.

"Estoy muy orgulloso de conducirlo hacia el próximo capítulo de su rica historia", añadió. "Tenemos enormes posibilidades de desarrollarnos dentro y fuera del terreno de juego, y de complacer a nuestros excepcionales aficionados de Londres y de cualquier otro lugar desde el que nos apoyen".

"Las habilidades y experiencia de Chris nos ayudarán a hacer progresar el club en todos los ámbitos, en especial apoyando nuestros proyectos a largo plazo para el Chelsea", indicaron Behdad Eghbali y José E. Feliciano, dos de los copropietarios del club.

Tom Glick, exdirigente del Manchester City, abandonará el club tras ser nombrado en julio de 2022.

A principios de mes, el diario británico The Guardian informó que el Chelsea había contratado un gabinete de abogados para determinar si Glick actuó de manera apropiada cuando dijo a una agente de futbolistas que las quejas que esta le había transmitido a propósito del comportamiento de un dirigente del club no le interesaban y que no eran pertinentes para su trabajo.

jdg/smr/dam

AFP