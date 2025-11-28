El Chelsea recupera a Cole Palmer para enfrentarse al Arsenal

La estrella del Chelsea, Cole Palmer, vuelve a estar disponible tras dos meses lesionado, indicó este viernes su técnico Enzo Maresca, a dos días de enfrentarse al Arsenal en el duelo estelar de la 13ª jornada de la Premier League.

"Todo el mundo está feliz y lo más importante, Cole está feliz porque, al final, los futbolistas lo que quieren es jugar", declaró el técnico italiano.

"Es sin duda nuestro mejor jugador", añadió. "Estamos contentos de que esté de vuelta. Ahora debemos darle tiempo para que regrese al 100%".

La última aparición del mediocampista ofensivo inglés fue el 20 de septiembre en un partido contra el Manchester United, donde una lesión en la ingle le obligó a salir apenas veinte minutos después del inicio.

Recientemente se fracturó un dedo del pie en un accidente doméstico, cuando su regreso se esperaba para el choque de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que el Chelsea finalmente ganó (3-0) el martes, duelo en el que no jugó.

Con 18 goles en todas las competiciones, Palmer, de 23 años, desempeñó un papel destacado en la exitosa temporada 2024-25 de los Blues, campeones mundiales y de la Conference League.

Sin su delantero estrella, los londinenses han resistido en el campeonato, donde ocupan el segundo lugar, a seis puntos del Arsenal, y en la Liga de Campeones, instalados en la zona alta.

