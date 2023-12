El chileno Nicolás Zepeda, juzgado en Francia por el asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016, denunció este lunes una “acusación horrible” al inicio de su esperado interrogatorio plagado de “mentiras fenomenales”, según los abogados querellantes.

El acusado, que niega los hechos, enfrenta la cadena perpetua. En primera instancia, un juzgado lo condenó en 2022 a 28 años de prisión por el asesinato premeditado en Besanzón (este) de Kurosaki, cuyo cuerpo nunca apareció, pero recurrió la condena.

“Yo he esperado mucho este momento, pese a la presión, al estrés. Es una acusación horrible por algo que no he hecho”, dijo Zepeda, vestido con un polar negro, de pie en el banquillo de los acusados del palacio de justicia de Vesoul (este).

Aunque el joven de 33 años dijo que estaba “listo para responder a las preguntas” sin rodeos, ya que “ya no [tenía] miedo”, se reafirmó en la mayoría de su versión y se mostró impreciso cuando las preguntas se volvían más precisas.

El principal cambio de versión durante el interrogatorio de más de cuatro horas por parte del presidente François Arnaud fue cuando explicó cómo se encontró con Narumi el 4 de diciembre frente a su residencia de estudiantes de Besanzón (este).

Zepeda explicó que había escrito en un hoja de papel de tamaño A4 habría “Nicomi” -contracción de Nicolás y Narumi- en “japonés fonético”. Luego la colocó en la parte trasera del auto que había alquilado y que estaba aparcado frente a la residencia universitaria.

Fue entonces cuando según su versión apareció Narumi.

"Noto que alguien toma la hoja. Salgo del vehículo (...) y la veo ante mí. Llora, me mira y me dice: 'Pensaba que no volvería a verte'", narró Nicolás Zepeda, quien asegura haber roto con ella unos dos meses antes.

El chileno reconoció además por primera vez que compró el 6 de diciembre un billete de tren Besanzón-Lyon a nombre de Kurosaki con la tarjeta de la japonesa desde un centro comercial de Dijon "a pedido de ella". La acusación cree que esta compra formaba parte de una estrategia para hacer creer que estaba viva.

“Mentiras fenomenales”

"Todo cambió. La versión es diametralmente opuesta a la que dio en primera instancia", dijo a la prensa Randall Swerdorffer, el abogado del novio de Narumi en el momento de su desaparición, criticando las "mentiras fenomenales" de "las nuevas historias del pequeño Nicolás".

El abogado defensor, Renaud Portejoie, rechazó no obstante que las respuestas en ocasiones "confusas" de su cliente respondan a una estrategia ante preguntas comprometedoras. "Es su manera de responder", subrayó.

Desde el inicio hace dos semanas del proceso de apelación, ya reconoció que cruzó el Atlántico para verla y no para asistir un congreso en Suiza como afirmaba, y que entró en la residencia de la joven de 21 años días antes de su reencuentro y su desaparición.

La acusación considera que la mató en la madrugada del 5 de noviembre en su habitación, asfixiándola o estrangulándola, antes de deshacerse de su cuerpo en una zona boscosa entre Dijon y Besanzón, atravesada por el río Doubs.

Zepeda afirma que no la mató, que mantuvieron una relación sexual esa noche y "quizás" la mañana siguiente, pero no recuerda precisamente qué hizo con el preservativo y su envoltorio, y que se marchó de su habitación en la madrugada del 6 de diciembre.

Y sobre su paseo en auto por la zona boscosa al suroeste de Besanzón, días antes de la desaparición, explicó al tribunal: "Me encuentro con pueblos con luces de Navidad. Esta Navidad de película del hemisferio norte, que yo no tengo".

Una de las respuestas que sorprendieron a una sala de audiencias, abarrotada de público, fue cuando justificó como un “reflejo de la vida” diaria la compra de cinco litros de combustible, de cerillas y de un producto de limpieza.

El interrogatorio, que comenzó con retraso ya que la defensa había pedido en vano un aplazamiento denunciando un error de procedimiento, continuará el martes, antes de los alegatos finales y el veredicto, que podría llegar para el jueves.

Tjc/pc