El Chino Recoba asume en Venezuela su primer reto internacional como DT

El entrenador uruguayo Álvaro "Chino" Recoba asumirá su primer reto internacional en los banquillos al mando del Deportivo Táchira, el conjunto más exitoso del fútbol venezolano durante el último lustro, informó este miércoles el club.

Recoba, de 49 años, sustituirá al adiestrador Édgar Pérez Greco, quien fue despedido la víspera y llevó al equipo a ganar la liga de Venezuela en 2024.

"Un histórico de Uruguay al más grande de Venezuela", dijo el Táchira en una publicación en redes sociales sin precisar cuándo empezará a entrenar al conjunto.

"Estamos seguros de que escribirás una página gloriosa en el aurinegro, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club", agregó la institución.

El reconocido exmediocampista uruguayo se retiró como jugador en marzo de 2016 tras una extensa carrera que lo llevó a la Celeste y a defender elencos italianos como el Inter de Milán, Torino y Venezia, entre otros.

Debutó como entrenador con el Nacional de Montevideo, escuadra en la que también actuó como jugador, en octubre de 2023. Comandó al Bolso hasta mediados de 2024 sin ganar ningún gran trofeo.

Recoba asumirá un equipo que cerró este año sin conquistas, aunque había ganado tres de los últimos cuatro campeonatos locales.

Aunque no tiene opciones de ganar la estrella de 2025, Táchira tiene posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana de 2026.

