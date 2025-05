El chino Zhao Xintong, primer asiático en ganar el Mundial de snooker

El chino Zhao Xintong se convirtió en el primer jugador asiático en ganar el Mundial de snooker, una modalidad de billar, al vencer a la leyenda galesa Mark Williams por 18-12 en la final este lunes en Sheffield (Inglaterra).

Zhao Xintong, de 28 años, es apenas el segundo chino en llegar a la final mundial, luego de Ding Junui en 2016, pero entonces el inglés Mark Selby se impuso en la pugna por el título.

"No me creo todavía lo que he hecho. Es una locura", afirmó Zhao tras imponerse a un jugador tres veces campeón mundial.

"Estaba muy nervioso, Mark sigue siendo un jugador de alto nivel y me ha presionado mucho. Es el mejor", añadió.

Williams, de 50 años, digirió con deportividad la derrota y consideró que Zhao es "la nueva estrella" del snooker.

Zhao, apodado El Ciclón, juega como 'amateur' desde septiembre y su regreso a la élite se ha producido después de cumplir una suspensión de 20 meses por su implicación en un escándalo de partidas amañadas y apuestas en 2023.

Por su estatus de 'amateur' tuvo que pasar por cuatro rondas de clasificación para poder acceder al cuadro principal de este Mundial de Sheffield.

Sus inicios en el snooker fueron con 8 años. En 2015, siendo adolescente, proclamó en un documental su admiración por Ding, el pionero de este deporte en China.

En 2021, Zhao ganó el campeonato británico, pero dos años más tarde fue sancionado, igual que otros nueve jugadores chinos, por un caso de partidas amañadas. Dos de los competidores, Liang Wenbo y Li Hang, fueron vetados de por vida.

Zhao fue acusado entonces de ayudar a otro jugador a realizar las manipulaciones de dos partidos y de apostar, por lo que recibió la suspensión más leve, de 20 meses, de todos los castigados.

