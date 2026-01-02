El chófer de Joshua queda inculpado por accidente mortal en Nigeria

El conductor del coche en el que el boxeador británico Anthony Joshua tuvo un accidente en Nigeria a principios de esta semana quedó inculpado, anunció este viernes la policía del país africano.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, tendrá que responder a cuatro cargos tras ser acusado de "conducción peligrosa que provocó muerte", "conducción sin permiso válido", "conducción sin precaución ni atención que provocó daños corporales y materiales" y "conducción imprudente", según explicó a la AFP Oluseyi Babaseyi, un portavoz del estado de Ogun, limítrofe con el estado de Lagos (sudoeste del país).

Se aceptó además su liberación bajo fianza por cinco millones de nairas (casi US$3.500).

El lunes, Adeniyi Mobolaji Kayode conducía el coche en el que viajaba Anthony Joshua, excampeón de los pesos pesados de boxeo, y dos amigos y colaboradores, Latif Ayodele y Sina Ghami, en una autopista muy transitada entre Lagos e Ibadan.

Su vehículo golpeó con un camión que estaba detenido y el accidente provocó las muertes de Latif Ayodele y Sina Ghami, mientras que Anthony Joshua resultó herido leve.

El deportista fue conducido a un hospital de Lagos, donde ya recibió el alta.

Joshua, de 36 años, había sido noticia recientemente por su mediático combate del 19 de diciembre en Miami ante el youtuber estadounidense reconvertido a boxeador Jake Paul, en el que el británico ganó por nocaut en el sexto asalto.

Joshua desafió después de esa victoria a su compatriota Tyson Fury, también excampeón mundial de los pesos pesados, para un combate que podría tener lugar en 2026 en el Reino Unido.