El CIC eleva la previsión de la cosecha mundial de maíz por abundante cosecha en EEUU

LONDRES, 21 ago (Reuters) - El Consejo Internacional de Cereales (CIC) elevó el jueves su previsión de producción mundial de maíz para 2025/26, en gran medida como reflejo de la mejora de las perspectivas de la cosecha en Estados Unidos.

En su actualización mensual, el organismo intergubernamental subió sus pronósticos en 23 millones de toneladas métricas, un récord de 1299 millones de toneladas.

"La inusual revisión refleja principalmente la mejora de las previsiones de superficie y rendimiento del maíz en Estados Unidos", dijo el CIC.

La cosecha de maíz estadounidense se estima en 423,5 millones de toneladas, frente a los 398,9 millones previstos antes.

La semana pasada, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó sus previsiones para la cosecha nacional a un récord de 425,3 millones de toneladas, revisando al alza tanto las estimaciones de superficie como las de rendimiento.

El CIC también ha aumentado en 3 millones de toneladas su previsión para la cosecha mundial de trigo de 2025/26, a los 811 millones.

La cosecha rusa de trigo se espera en 83,7 millones de toneladas, frente a los 81,7 millones previstos antes, mientras que las perspectivas para la Unión Europea pasaron de 137,2 millones a 138,8 millones.

Ucrania, sin embargo, sufrió una revisión a la baja, de 25,1 millones a 24,5 millones. (Reporte de Nigel Hunt. Edición en español de Javier López de Lérida)