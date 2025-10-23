El CIC eleva su previsión para la cosecha mundial de trigo 2025/26

LONDRES, 23 oct (Reuters) - El Consejo Internacional de Cereales (CIC) aumentó en 8 millones de toneladas métricas su previsión de producción mundial de trigo 2025/26, situándola en 827 millones de toneladas, anunció el jueves.

En un informe mensual, el organismo intergubernamental elevó su previsión de producción mundial de trigo en 8 millones de toneladas métricas, a los 827 millones de toneladas, una cifra récord y un 1,1% superior a la de la campaña anterior.

La mejora de las perspectivas para las cosechas de trigo de este año ha contribuido a la caída de los precios mundiales. Los futuros del trigo en Chicago bajaron a mínimos de cinco años a principios de este mes.

Según el CIC, los últimos datos confirman rendimientos mejores de lo previsto en varios de los principales productores.

Se prevé que la cosecha rusa de trigo alcance los 86,5 millones de toneladas, frente a los 85 millones previstos anteriormente.

Las perspectivas para las cosechas del primer exportador mundial de trigo se han visto favorecidas por los rendimientos récord en Siberia.

El CIC también revisó al alza sus previsiones para la cosecha de trigo de Estados Unidos, de 52,4 millones de toneladas a 54 millones, y para la producción de Argentina, de 20,2 millones a 22,2 millones.

El consumo mundial de trigo se elevó en 1 millón de toneladas, a 820 millones, lo que llevará a una acumulación de existencias al final de la campaña, hasta un máximo de tres años de 275 millones de toneladas.

En su actualización mensual, el organismo intergubernamental también mantuvo en 1297 millones de toneladas su previsión de cosecha mundial de maíz para 2025/26.

La producción mundial de soja en 2025/26 se anticipa en 428 millones de toneladas, ligeramente menos que los 429 millones de la campaña anterior, mientras que el consumo previsto ascendió a 430 millones, frente a los 419 millones del año anterior.

"El uso total alcanzará un nuevo máximo y las existencias podrían reducirse ligeramente", señaló el CIC. (Reporte de Nigel Hunt; editado en español por Ricardo Figueroa)