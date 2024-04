El cic recorta su perspectiva para la producción mundial de maíz en 2024/25

LONDRES, 18 abr (Reuters) - El Consejo Internacional de Cereales (CIC) recortó el jueves su panorama para la producción mundial de maíz de 2024/25, reflejando una previsión más baja para la cosecha en Estados Unidos.

En su actualización mensual, el organismo intergubernamental recortó su previsión de cosecha mundial de maíz en 7 millones de toneladas métricas, a 1.226 millones de toneladas, aunque la proyección se mantiene ligeramente por encima de los 1.223 millones de toneladas de la temporada anterior.

La cosecha de maíz de Estados Unidos en 2024/25 se revisó a la baja a 374 millones de toneladas, frente a los 382 millones previstos anteriormente, mientras que la producción de maíz de China se situó en 293 millones, por encima de la proyección anterior de 291 millones.

El CIC también recortó en un millón de toneladas su previsión de cosecha mundial de trigo para 2024/25, situándola en 798 millones de toneladas, aunque la proyección seguía siendo superior a los 789 millones de la temporada anterior.

"Las perspectivas de la oferta de cereales para 2024/25 son ligeramente más ajustadas que las previsiones iniciales del mes pasado", declaró el CIC, al tiempo que señalaba que la producción total de cereales prevista de 2.320 millones de toneladas seguiría siendo un récord.

El CIC mantuvo su previsión para la producción mundial de soja en 2024/25 en 413 millones de toneladas, por encima de los 390 millones de la temporada anterior. (Reporting by Nigel Hunt; editing by Jason Neely and David Evans)