El ciclista belga Milan Fretin gana la 3ª etapa de la Vuelta a Andalucía

El ciclista belga Milan Fretin ganó el viernes la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía en Lopera, en el sur de España, en una jornada en la que el español Iván Romeo conservó el maillot de líder de la prueba.

El corredor del equipo Cofidis se impuso al esprint por delante de los franceses Paul Penhoet, Christophe Laporte y Sandy Dujardin.

Vencedor de etapa la víspera, Iván Romeo, de Movistar, conserva el liderato tras terminar dentro del pelotón con el mismo tiempo que el ganador del día.

Romeo tiene 7 segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund en la clasificación general.

La Vuelta a Andalucía (antes Ruta del Sol), que termina el domingo, continuará el sábado con 166 kilómetros de trazado llano entre Montoro y Pozoblanco, en el sur de España.