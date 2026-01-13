El ciclista danés Jonas Vingegaard correrá Giro y Tour en 2026

El ciclista danés Jonas Vingegaard, vencedor de la última Vuelta a España, confirmó este martes que en 2026 correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia, que ha ganado en dos ocasiones, con el objetivo de ser el noveno corredor de la historia en conquistar las tres grandes vueltas por etapas.

En una comparecencia ante los medios coincidiendo con una concentración de pretemorada de su equipo (Visma-Lease a bike) en La Nucía (este de España), el corredor confirmó que participará por primera vez en el Giro (del 8 al 31 de mayo), donde será el favorito en ausencia de su gran rival, el esloveno Tadej Pogacar.

Ambos coincidirán luego en el Tour (del 4 al 26 de julio), donde partirán como los favoritos a la victoria, luego de haberse repartido las últimas seis ediciones (2020, 2021, 2023 y 2024 para Pogacar y 2022 y 2023 para Vingegaard).

"Hace tiempo que pensaba en participar en el Giro. Tengo la impresión de que es el momento perfecto para debutar allí. Haber ganado la Vuelta [a España] el otoño pasado me motiva aún más para ganar también en Italia. Me gustaría añadir el maillot rosa a mi colección", explicó Vingegaard, que comenzará su temporada el 16 de febrero en la Vuelta a Emiratos Árabes Unidos y la Volta a Cataluña (23-29 de marzo).

"Estos últimos cinco años, mi programa antes del Tour había sido más o menos el mismo. Esta vez he decidido hacerlo de forma diferente. El recorrido del Giro quizá sea menos exigente que en los últimos años, lo que hace más favorable el encadenamiento con el Tour", añadió Vingegaard, de 29 años.

Su rival Pogacar ya conquistó el doblete en 2024 y se convirtió en el octavo ciclista en ganar Giro y Tour en un mismo año, hazaña solo lograda antes por Marco Pantani, Miguel Indurain, Stephen Roche, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil y Fausto Coppi.

De conseguirlo, entrará además en el selecto club de ciclistas que han ganado las tres grandes vueltas por etapas, formado ahora por Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

A Pogacar, por ejemplo, le falta la Vuelta a España.