El ciclista esloveno Tadej Pogacar gana la Strade Bianche por tercera vez consecutiva

El esloveno Tadej Pogacar ganó el sábado en Siena las Strade Bianche por tercer año consecutivo y por cuarta vez en su carrera, tras sus triunfos en 2022, 2024 y 2005, por delante del francés Paul Seixas y del mexicano Isaac del Toro.

El cuádruple vencedor del Tour de Francia, que disputaba su primera carrera del año, se impuso en las carreteras y caminos de grava de la Toscana al término de una escapada en solitario de casi 80 kilómetros.

Seixas (19 años), gran promesa del ciclismo galo, superó en el último tramo a Del Toro para acabar segundo en su primera participación en esta clásica italiana.