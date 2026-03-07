LA NACION

El ciclista esloveno Tadej Pogacar gana la Strade Bianche por tercera vez consecutiva

El esloveno Tadej Pogacar ganó el sábado en Siena las Strade Bianche por tercer año consecutivo y por cuarta vez en su carrera, tras sus triunfos en 2022, 2024 y 2005, por delante del francés Paul...

El ciclista esloveno Tadej Pogacar gana la Strade Bianche por tercera vez consecutiva
El ciclista esloveno Tadej Pogacar gana la Strade Bianche por tercera vez consecutivaBertrand GUAY - AFP

El esloveno Tadej Pogacar ganó el sábado en Siena las Strade Bianche por tercer año consecutivo y por cuarta vez en su carrera, tras sus triunfos en 2022, 2024 y 2005, por delante del francés Paul Seixas y del mexicano Isaac del Toro.

El cuádruple vencedor del Tour de Francia, que disputaba su primera carrera del año, se impuso en las carreteras y caminos de grava de la Toscana al término de una escapada en solitario de casi 80 kilómetros.

Seixas (19 años), gran promesa del ciclismo galo, superó en el último tramo a Del Toro para acabar segundo en su primera participación en esta clásica italiana.

AFP
Conforme a
The Trust Project