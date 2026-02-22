El ciclista mexicano Isaac del Toro gana el Tour UAE

El ciclista mexicano Isaac Del Toro ganó el domingo en Abu Dabi el Tour de los Emiratos Árabes Unidos al término de la última etapa, que fue para el italiano Jonathan Milan.

Vencedor de la primera etapa el pasado lunes y de la jornada decisiva del sábado, en la cima del Jebel Hafeet, el joven corredor (22 años) sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, su líder en el equipo UAE, ausente en esta edición.

En la clasificación general, Del Toro aventajó en 20 segundos al italiano Antonio Tiberi y en 1:14 al australiano Lucas Plapp, mientras que el colombiano Harold Tejada quedó fuera del podio por apenas once segundos.

La última etapa se resolvió al esprint, con la tercera victoria del italiano Milan, que superó en la pancarta de meta al noruego Erlend Blikra y al australiano Sam Welsford.