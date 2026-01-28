El ciclista portugués Morgado gana el Trofeo Calviá el día de su 22º cumpleaños

El portugués António Morgado (UAE), que este miércoles cumple 22 años, ganó el Trofeo Calvià, primera manga del Challenge de Mallorca, al superar en el esprint al ciclista español Héctor Álvarez, con el que se había escapado del pelotón.

En una jornada muy húmeda, el joven Morgado dio un nuevo triunfo a la formación UAE, para la que corren el esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac del Toro.

El noruego Adne Holter completó el podio al ser el más rápido en el primer grupo perseguidor, que entró en meta cuarenta segundos después del vencedor del día.

El Challenge de Mallorca seguirá el jueves con una inédita contrarreloj por equipos que supondrá el debut esta temporada de varias estrellas del pelotón, como el belga Remco Evenepoel.

La competición se compone de cinco carreras de un día y se disputa hasta el domingo en la isla balear.