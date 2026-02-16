El ciclón Gezani dejó 59 muertos y miles de desplazados en Madagascar

Las inundaciones y fuertes vientos del ciclón Gezani en Madagascar causaron 59 muertos, 15 personas desaparecidas y miles de desplazados, informó el lunes la agencia nacional de gestión de desastres en un nuevo balance.

Gezani es la última de una serie de tormentas tropicales que han azotado la isla del sur de África en los últimos meses, lo que pone de relieve su vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos impulsados por el cambio climático.

Al menos 59 personas murieron y más de 16.000 resultaron desplazadas en todo el país a causa del ciclón que golpeó Madagascar el 10 de febrero, según la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNRGC).

Un informe anterior calculaba el número de fallecidos en 38.

La mayoría de las víctimas mortales se registraron en la ciudad portuaria de Toamasina, en la costa este, anteriormente conocida como Tamatave, el segundo centro urbano más grande de Madagascar, con unos 400.000 habitantes.

Otras 15 personas siguen desaparecidas casi una semana después de que el ciclón impactara, según el BNRGC.

Unas 25.000 casas quedaron destruidas, otras 27.000 inundadas y más de 200 aulas parcial o completamente arrasadas, indicó el organismo.

Gezani tocó tierra la semana pasada con vientos que superaron los 250 kilómetros por hora, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia nacional.

Imágenes de AFP mostraron la magnitud de la destrucción en Toamasina, con calles del centro de la ciudad todavía cubiertas por aguas fangosas y escombros esparcidos entre tiendas cerradas y viviendas dañadas.

Los residentes hacían fila para recibir comida en una escuela primaria convertida en centro de ayuda, y trabajadores de la salud examinaban a las familias para detectar malaria.

El Programa Mundial de Alimentos advirtió el viernes que "la magnitud de la destrucción es abrumadora", con la ciudad funcionando con aproximadamente 5% de su electricidad y sin agua.