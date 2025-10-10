El CICR avisa de que "los próximos días son clave" en Gaza y se declara "listo" para ayudar

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se ha declarado "listo" para ayudar en el intercambio de rehenes y presos contemplado en el plan de paz entre el Gobierno de Israel y Hamás, aunque ha instado a todas las partes a cumplir sus compromisos porque "los próximos días son clave".

"Los equipos del CICR en Israel, Gaza y Cisjordania apoyarán la aplicación (del acuerdo) ayudando a devolver a los rehenes y a los detenidos a sus familias", ha subrayado la presidenta de la organización, Mirjana Spoljaric, que ha ofrecido también la experiencia del comité en el reparto de ayuda.

En este sentido, Spoljaric ha advertido en un comunicado de que los futuros intercambios deben hacerse de manera "segura" y "digna", para lo cual ha apelado a la responsabilidad de las partes.

El CICR ya colaboró en canjes previos entre Israel y Hamás, en calidad de organización independiente.

La presidenta espera que este inminente alto el fuego suponga "un punto de inflexión tras dos años de horror inimaginable", ya que representa "una oportunidad vital para salvar vidas y aliviar el sufrimiento".

"El alto el fuego debe respetarse. Hay vidas que dependen de ello", ha remachado.