El CICR denuncia que ha tratado a más 4500 heridos por bala en las colas para obtener ayuda en Gaza

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado este viernes que sus equipos sanitarios desplegados en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, han atendido a más de 4500 pacientes heridos por bala desde el pasado 27 de mayo mientras intentaban obtener ayuda humanitaria en centros de distribución del enclave palestino.

"Desde la apertura de estos centros de distribución de alimentos, se han registrado más de 30 incidentes con un gran número de víctimas en el hospital de campaña. Es inaceptable que haya personas heridas o muertas mientras intentan alimentar a sus familias", ha criticado la organización en un comunicado.

En este sentido, ha instado a "facilitar un flujo rápido y sin obstáculos de asistencia a Gaza", mientras que ha pedido que las organizaciones puedan operar con facilidad en el enclave palestino.

"No podemos permitir que una crisis humanitaria ya catastrófica se deteriore aún más. Innumerables vidas penden de un hilo", ha dicho.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado en más de 61.200 los muertos por la ofensiva israelí desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos alrededor de 200 por hambre o inanición.

El Gobierno de Israel ha aprobado en la madrugada de este viernes la propuesta del primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre una escalada de la ofensiva militar en Gaza que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como "la desmilitarización" y el control de su seguridad, así como "el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos".