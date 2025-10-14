El CICR pide dar un "trato digno" a los restos de israelíes y palestinos entregados como parte del acuerdo

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha pedido este martes dar un "trato digno" a los restos de los israelíes y palestinos para su intercambio en el marco de la primera fase del acuerdo alcanzado por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"A petición de las partes enfrentadas, el papel del CICR como intermediario neutral en esta operación comienza cuando los restos son entregados al personal de la organización. Los equipos del CICR están tomando las medidas necesarias para garantizar que los cuerpos de los fallecidos son gestionados de forma digna, por lo que hacen uso de vehículos con cámara frigorífica y bolsas adecuadas para su traslado", ha indicado la organización en un comunicado.

Así, ha aclarado que aquellas familias que han perdido a sus seres queridos "ya hacen frente a un dolor inimaginable". "Todos deben garantizar que la entrega de estos restos se hace de forma correcta, con humanidad", ha aseverado.

En este sentido, ha pedido que lo pactado "sea puesto en marcha de buena fe y que los restos sean entregados a sus familias". "Esto es de vital importancia y parte esencial del acuerdo", recoge el texto.

Este mismo martes, el Ministerio de Sanidad palestino ha dicho estar preparado para recibir los cuerpos de los "mártires" fallecidos --y que serán entregados por las fuerzas israelíes-- para poder "gestionar los restos de acuerdo con los procedimientos y protocolos sanitarios establecidos".

Para ello, se han equipado varias ambulancias y se ha dispuesto de personal técnico encargado de "recibir, examinar, documentar y entregar a los fallecidos" de forma "digna y justa", han explicado las autoridades palestinas en un comunicado.

Además, ha afirmado que sus trabajadores siguen desempeñando "labores humanitarias y profesionales a pesar de las duras condiciones y las limitaciones existentes", con la vista puesta en "cumplir una misión que busca preservar la dignidad de los vivos y los muertos".