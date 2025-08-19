El CICR pide el fin de los ataques contra trabajadores humanitarios: "Es una grave traición a la humanidad"

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha pedido este martes el fin de los ataques contra los trabajadores humanitarios, unos "asesinatos" que están aumentando, especialmente en zonas como la Franja de Gaza, y que la organización considera una "grave traición a la humanidad".

Los datos del CICR apuntan a que 18 voluntarios y miembros de su personal han muerto en lo que va de año mientras realizaban "trabajos para salvar vidas" en Gaza, Sudán, Sudán del Sur, Irán, Etiopía y República Democrática del Congo.

"Muchos otros han muerto cuando ni siquiera se encontraban trabajando, sino en sus casas, con sus familias, o simplemente haciendo su vida. Otros han resultado heridos, han sido secuestrados o detenidos", ha alertado el CICR en un comunicado difundido con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

En este sentido, ha recordado que usar a estos trabajadores y organizaciones como "objetivos" mediante "información falsa y dañina" contribuye a aumentar la amenaza que "ya pesa sobre los trabajadores humanitarios". "Esto puede acabar convirtiéndolos en objetivo de ataque", ha indicado.

A pesar de los riegos, recoge el texto, estos trabajadores "siguen adelante con sus funciones, no porque no tengan miedo sino porque el sufrimiento de otros es demasiado urgente como para ignorarlo". "El coraje, sin embargo, no protege, y la dedicación no desvía las balas", ha afirmado.

La organización ha recordado que la Declaración para la Protección del Personal Humanitario, que busca acabar con esta "trágica tendencia", es un paso "vital" y "debe traducirse en acciones tangibles sobre el terreno".

"Las leyes de la guerra son claras: el personal humanitario debe ser respetado y protegido. Cada ataque es una grave traición a la humanidad. Cada asesinato lanza un mensaje peligroso", ha advertido.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los Estados y partes enfrentadas, además de a los líderes internacionales, a "tomar medidas urgentes y concretas para proteger a todos aquellos que lo arriesgan todo para salvar vidas". "Cuando los trabajadores humanitarios están protegidos, lo está la humanidad", ha remachado.