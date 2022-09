El Cidob alerta de la "amenaza" que plantean las tácticas de desestabilización internacional

Presenta el informe 'Amenazas híbridas, orden vulnerable'

Un informe del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) alerta de la "amenaza" que plantean las tácticas de desestabilización en conflictos internacionales que utilizan el ciberespacio, la manipulación de los suministros energéticos y las campañas de desinformación, entre otras.

El informe 'Amenazas híbridas, orden vulnerable' se ha presentado este martes en una rueda de prensa con director del Cidob, Pol Morillas, y los editores e investigadores del centro Carme Colomina, Moussa Bourekba y Pol Bargués.

En una decena de artículos, los investigadores abordan en el informe las herramientas "generadas por la hibridez" en el marco de la política exterior y de defensa a través de técnicas como la desinformación o la coerción económica, ha destacado Morillas.

Estas nuevas técnicas se suman al uso "convencional" de la fuerza en guerras como la de Ucrania, pero también se dan en conflictos como el de China y Taiwan y Argelia y Marruecos y, según Morillas, plantean la necesidad de reconvertir los ministerios de Defensa en ministerios de Seguridad.

Pol Bargués ha explicado que el concepto de amenaza híbrida se acuñó en los 2000 en la OTAN a raíz de la guerra en Irak y Afganistán, y que se usa en conflictos en los que las armas tradicionales se mezclan con "armas nuevas" que contribuyen a la desestabilización.

Ha alertado de que las amenazas híbridas "ocurren también en tiempos de paz", con lo que la sensación de conflicto se vuelve permanente, y buscan atacar el multilateralismo y la estabilidad generando desgaste, polarización, violencia y desorientación en la sociedad.

Frente a ello, ha explicado que la Unión Europea (UE) ha intentado reforzar su "autonomía estratégica" para asegurar su crecimiento desde los Estados miembros y no depender de actores internacionales ante los que pueda ser vulnerable.

Carme Colomina ha avisado que Internet es un espacio "donde explotar vulnerabilidades" --tanto económicas como socioculturales-- donde los usuarios pueden terminar siendo manipulados, y que allí pueden gestarse ataques contra infraestructuras críticas.

Precisamente --ha destacado-- con la ley de servicios digitales la UE ha dado por primera vez un paso para legislar sobre las plataformas digitales y su transparencia, en un contexto en el que no hay una regulación global de las tecnológicas y en el que grandes empresas privadas actúan "a la captura del poder".

También ha destacado que redes sociales como Tik Tok y Telegram se han convertido en "indispensables para saber qué está pasando dentro de Ucrania, pero también para intentar vender determinadas narrativas sobre lo que está ocurriendo dentro".

Moussa Bourekba ha afirmado que el uso de técnicas híbridas en conflictos internacionales se remonta a la época de Napoleón y que se distinguen de los ataques terroristas por el hecho de que la finalidad de estos últimos es únicamente "propagar el terror".

"Las nuevas formas de conflicto de por sí no tienen nada nuevo. Pero el hecho que no tengan nada nuevo no significa que sea irrelevante hablar de ello, sino que tal vez indica que no disponemos de los marcos analíticos para entender lo que está ocurriendo", ha subrayado.

Migraciones

La investigadora Blanca Garcés, que ha intervenido por videoconferencia para responder a una pregunta sobre migraciones, ha criticado que la UE ha "sobrerreaccionado" a los flujos migratorios externalizando su gestión a terceros países en el marco de las amenazas híbridas.

También ha apuntado que "hay quien argumenta" que, con la invasión de Ucrania, Rusia buscaba desestabilizar la UE provocando una crisis migratoria, algo que no logró, según la investigadora, pese a que muchos refugiados huyeron de Ucrania para escapar de la guerra.

El informe también aborda ataques sobre infraestructuras críticas, las estrategias de la OTAN frente a las amenazas híbridas, la respuesta de las democracias a la desinformación y la "resiliencia híbrida en épocas inciertas" tras la guerra en Ucrania.