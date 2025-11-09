El cierre del gobierno llega a su día 40 mientras senadores trabajan en un fin de semana crucial

WASHINGTON (AP) — El cierre del gobierno se extendió a su día 40 el domingo, mientras los senadores permanecieron en Washington para una agotadora sesión de fin de semana con la esperanza de encontrar una solución a la disputa de financiamiento que ha interrumpido vuelos a nivel nacional, amenazado la ayuda alimentaria para millones de estadounidenses y dejado a los trabajadores federales sin paga.

El Senado ha mostrado hasta ahora pocos signos de progreso durante un fin de semana que podría ser crucial para la lucha por el cierre. Los líderes republicanos esperan realizar votaciones sobre un nuevo paquete de proyectos de ley que reabrirían el gobierno hasta enero, al tiempo que aprobarían financiamiento anual completo para varias partes del gobierno. Pero el apoyo demócrata necesario para ese esfuerzo estaba lejos de estar garantizado.

“Estamos a solo un puñado de votos” de aprobar un proyecto de ley para reabrir el gobierno, dijo el sábado el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur.

Aun así, los líderes demócratas están presionando fuertemente por una extensión de los subsidios para los planes de salud ofrecidos bajo el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los republicanos han rechazado esa oferta, pero se han mostrado abiertos a una propuesta emergente de un pequeño grupo de demócratas moderados para poner fin al cierre a cambio de una votación posterior sobre los subsidios de "Obamacare", que hacen que la cobertura sea más asequible.

Para aquellos inscritos en los programas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, se espera que las primas, en promedio, más que se dupliquen el próximo año si el Congreso permite que los subsidios ampliados expiren.

El senador de Vermont Bernie Sanders, un independiente que se reúne con los demócratas, manifestó que la promesa de realizar una votación sobre la extensión de los subsidios de salud sería un "gesto inútil" a menos que "tengas el compromiso del presidente de la Cámara de que lo apoyará y que el presidente de Estados Unidos lo firmará".

El presidente Donald Trump ha dejado claro que es poco probable que se comprometa pronto. Presionó nuevamente a los republicanos durante el fin de semana para eliminar las reglas del filibusterismo del Senado que impiden que la cámara avance en la mayoría de la legislación a menos que haya apoyo de 60 senadores.

Los moderados continúan negociando

La senadora Jeanne Shaheen, demócrata por Nueva Hampshire, y otros, negociando entre ellos y con algunos republicanos de base, han estado barajando proyectos de ley que financiarían partes del gobierno —ayuda alimentaria, programas para veteranos y la rama legislativa, entre otras cosas— y extenderían el financiamiento para todo lo demás hasta diciembre o enero. El acuerdo sólo vendría con la promesa de una futura votación sobre salud, en lugar de una garantía de subsidios extendidos.

No estaba claro si suficientes demócratas apoyarían tal plan. Incluso con un acuerdo, parece poco probable que Trump apoye una extensión de los beneficios de salud. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, también dijo la semana pasada que no se comprometería a una votación sobre salud.

Los líderes republicanos solo necesitan cinco votos adicionales para financiar el gobierno, y el grupo involucrado en las conversaciones ha oscilado entre diez y 12 senadores demócratas.

Algunos republicanos han dicho que están abiertos a extender los créditos fiscales de la era COVID-19 ya que las primas podrían dispararse para millones de personas, pero quieren nuevos límites sobre quién puede recibir los subsidios. Se alinearon el sábado para tomar la palabra en el Senado y argumentar que los subsidios para los planes deberían canalizarse a través de individuos.

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolna del Sur, afirmó: "Vamos a reemplazar este sistema roto con algo que sea realmente mejor para el consumidor".

Los republicanos consideran un nuevo paquete de proyectos de ley

Trump quiere que los republicanos terminen el cierre rápidamente y eliminen el filibusterismo, que requiere 60 votos en el Senado para la mayoría de la legislación, para que puedan pasar por alto a los demócratas por completo. El vicepresidente JD Vance, un exsenador de Ohio, respaldó la idea en una publicación en línea el sábado, diciendo que los republicanos que quieren mantener el filibusterismo están "equivocados".

Los republicanos han rechazado la petición de Trump, y Thune está considerando un paquete bipartidista que refleja la propuesta que los demócratas moderados han estado esbozando. Se desconoce lo que podría prometer Thune, quien se ha negado a negociar, sobre la atención médica.

El paquete reemplazaría la legislación aprobada por la Cámara que los demócratas han rechazado 14 veces desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. El proyecto de ley actual solo extendería el financiamiento del gobierno hasta el 21 de noviembre.

Una elección para los demócratas

En los próximos días podría haber una votación de prueba sobre la nueva legislación si Thune decide avanzar.

Entonces, los demócratas tendrían una elección crucial: ¿Seguir luchando por un acuerdo significativo sobre la extensión de los subsidios que expiran en enero, mientras prolongan el dolor del cierre? ¿O votar para reabrir el gobierno y esperar lo mejor mientras los republicanos prometen una eventual votación sobre salud, pero sin un resultado garantizado?

Schumer persistió el sábado en argumentar que los republicanos deberían aceptar una extensión de un año de los subsidios antes de negociar el futuro de los créditos fiscales.

“No hacer nada es negligente porque la gente se arruinará, la gente perderá el seguro, la gente se enfermará más. Eso es lo que sucederá si este Congreso no actúa”, dijo Schumer en un discurso en el pleno.

___

Los periodistas de Associated Press Seung Min Kim, Joey Cappelletti, Mary Clare Jalonick y Lisa Mascaro contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.