El cierre podría obligar a EE. UU. a cerrar parte del espacio aéreo y autoridad ve un "enorme caos"

Por David Shepardson

WASHINGTON, 4 nov (Reuters) - El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió este martes de que si el cierre del Gobierno federal se prolonga una semana más podría provocar un "enorme caos", que podría obligarle a cerrar parte del espacio aéreo al tráfico aéreo.

"Si nos llevan a una semana a partir de hoy, demócratas, verán un caos masivo, verán retrasos masivos en los vuelos. Verán cancelaciones masivas, y puede que nos vean cerrar ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo", dijo Duffy en una rueda de prensa el martes. La aviación estadounidense ya se ha enfrentado a decenas de miles de retrasos en los vuelos durante el último mes. Los comentarios son las advertencias más serias del Gobierno de Donald Trump sobre los impactos inminentes de las crecientes ausencias de controladores aéreos. Cuando el cierre entró en su trigesimoquinto día, la Administración Federal de Aviación retrasó una nueva ronda de vuelos el martes. Las aerolíneas dijeron esta semana que 3,2 millones de pasajeros se han visto afectados por retrasos o vuelos cancelados debido a un aumento en las ausencias de los controladores aéreos.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo el martes a "Varney & Co" de Fox Business que en los 30 aeropuertos más grandes de la agencia "entre el 20% y el 40% de nuestros controladores no están viniendo a trabajar".

Los demócratas culpan a los republicanos de no negociar con ellos para reabrir el Gobierno. El cierre ha exacerbado la escasez de personal, obligando a 13.000 controladores aéreos y 50.000 funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte a trabajar sin sueldo. En 2019, las interrupciones generalizadas en los viajes aéreos presionaron a los legisladores para poner fin a un cierre del gobierno de 35 días durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Duffy reiteró que cerraría el sistema de aviación de Estados Unidos si piensa que el cierre está haciendo que sea demasiado arriesgado viajar. El viernes, la FAA dijo que casi la mitad de los 30 aeropuertos más concurridos de Estados Unidos enfrentaron escasez de controladores aéreos en el peor día desde que comenzó el cierre.

En Nueva York, el viernes, el 80% de los controladores aéreos estaban ausentes, según la agencia. (Reporte de David Shepardson; edición en español de Javier López de Lérida)