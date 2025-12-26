El cine de Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026, en enero en la Academia de Cine

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Academia de Cine ha incluido en su programación del próximo mes de enero largometrajes nominados a los Goya —que se darán a conocer el mismo mes—, preestrenos de producciones nacionales e internacionales acompañados de coloquios con cineastas, así como películas del director y guionista, Gonzalo Suárez, quien recibirá el Goya de Honor 2026 en la 40.ª edición de los premios el día 28 de febrero, que se celebra en Barcelona.

Además, en su programación tiene previsto que Suárez, autor de 'Ditirambo', 'Morbo', 'Parranda', 'Epílogo', 'Remando al viento' o 'La reina anónima' mantenga una charla con Aitana Sánchez-Gijón, actriz que también ha ganado el Goya de Honor, según ha informado la Academia en un comunicado.

Así, a partir de enero, pasarán por su sala de proyecciones los cinco títulos nominados a Mejor Película de Animación y los cinco con opciones en la categoría de Mejor Dirección Novel. Entretanto, terminará de "repasar los largometrajes candidatos a Mejor Película Europea".

Por su parte, el escritor Arturo González-Campos, presentará su nuevo libro 'Cine con más cosas', antes de la proyección de 'Historias de la radio', el clásico firmado por José Luis Sáenz de Heredia. A estas actividades se suman los preestrenos de 'La cronología del agua' ('The Chronology of Water'), debut en la dirección de Kristen Stewart que recorre la vida de la escritora Lidia Yucknavitch, seguido de una charla entre Gloria Fortún y Julia de Castro.

Asimismo, se proyectará 'La fiera', un nuevo trabajo firmado por Salvador Calvo, quien mantendrá un encuentro con el público acompañado por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau, Miguel Á. Silvestre y Fernando Bovaira. Por último, la programación también contará con 'Aída y vuelta', película basada en la serie de Paco León, quien acudirá a la Academia junto a parte del equipo de su nueva historia como cineasta.