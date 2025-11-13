El cineasta Ira Sachs protagonizará un ciclo retrospectivo en el cine del Reina Sofía durante el festival QueerCineMad

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Museo Reina Sofía y el Festival Internacional de Cine LGBTIAQ+ de Madrid (QueerCineMad) dedicarán del jueves 20 al domingo 23 de noviembre una retrospectiva a Ira Sachs (Estados Unidos, 1965), cineasta clave del cine queer contemporáneo.

El realizador estará en Madrid para presentar algunas de sus películas que participarán en el ciclo 'El cine de Ira Sachs. Fulgones del deseo marica'. El cineasta, además, recogerá el Premio de Honor de QueerCineMad 2025 el viernes 21 a las 19:00 horas, en una sesión especial junto a la película 'Keep the light on' (2012).

Su filmografía, según ambas entidades, ha trazado, a lo largo de tres décadas, un mapa emocional de los afectos, las pérdidas y las resistencias que atraviesan las vidas de la comunidad LGTBIQ+.

Sachs es autor de una filmografía que ha concebido a Nueva York como la arquitectura emocional de sus relatos, así como un espacio de memoria, lucha y comunidad. El programa del ciclo incluye el estreno en Madrid de su última película, Peter Hujar's day (2025), y contará con la presencia del cineasta.