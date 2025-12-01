El cineasta iraní Jafar Panahi condenado en ausencia a un año de cárcel

La justicia iraní condenó en ausencia a un año de cárcel al cineasta disidente Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en el festival de Cannes en mayo, por "actividades de propaganda" contra el Estado, anunció el lunes su abogado a la AFP.

Esta condena incluye una prohibición de viajar durante dos años, precisó el abogado Mostafa Nili, quien añadió que tiene intención de apelar la condena.

El director de 65 años, que ha estado dos veces en prisión, ganó el prestigioso galardón en el festival de Cannes en mayo de este año por su película "Un simple accidente".

Panahi ha disfrutado recientemente de una gira internacional, tras años sin poder salir de su natal Irán, para promocionar su película, que fue postulada a los Óscar por Francia gracias a que la posproducción fue realizada por una compañía francesa.

En Estados Unidos, Panahi dijo estar "muy contento" por el éxito de su largometraje, que busca colarse en la lista de los nominados a los próximos premios de la Academia a mejor película internacional.

El filme, sobre un torturador del gobierno iraní que cae en manos de sus antiguos prisioneros, enfrentó múltiples desafíos. El rodaje se realizó de forma clandestina y la policía llegó a interrumpirlo, antes de que se lograra completar apresuradamente unas semanas después.

