El cineasta iraní Mohammad Rasoulof pide apoyo internacional tras huir de su país

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof pidió este martes el "apoyo claro" de la comunidad internacional, un día después de anunciar que había huido de su país, donde debía cumplir una condena de cárcel.

"La comunidad cinematográfica mundial debe garantizar un apoyo claro a los realizadores" que sufren persecución por sus obras, explicó en un comunicado distribuido en el Festival de Cine de Cannes, donde compite con "The seed of the sacred fig".

Jz/mb

AFP