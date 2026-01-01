El City empata 0-0 con el Sunderland y le sirve un regalo al Arsenal

El Manchester City terminó frustrado este jueves en un partido sin goles al no poder doblegar al Sunderland, que se mantiene invicto en casa esta temporada y está a cuatro puntos del líder, el Arsenal, a mitad de la Liga Premier.

El equipo de Pep Guardiola (2.º, 41 puntos) cedió terreno ante el Arsenal (1.º, 45 puntos), que el martes derrotó 4-1 al tercer clasificado, el Aston Villa (39 puntos).

El Sunderland, recién ascendido, se sitúa en la séptima posición (29 puntos) tras 19 jornadas.

Los Black Cats ofrecieron otra actuación destacada en su Estadio de la Luz, donde ya habían empatado con el Aston Villa 1-1 y con el Arsenal 2-2 a principios de temporada.

Sin embargo, no pudieron contar con su lesionado defensa Dan Ballard ni con media docena de jugadores en la Copa Africana de Naciones.

El portero holandés Robin Roefs destacó al detener los disparos de Erling Haaland, Savinho y Josko Gvardiol.

También fue salvado por fuera de juego en un gol de Bernardo Silva (7'), por Nordi Madueke a un disparo de Jérémy Doku (70') y por el poste (74').

El Manchester City venía de ganar seis partidos ligueros consecutivos.

Guardiola se vio obligado a sustituir a Savinho y Nico González, lesionados durante el partido, por Jérémy Doku y Rodri, respectivamente, quienes regresaban de sus lesiones.