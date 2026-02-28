El City gana con lo mínimo en Leeds pero logra presionar al Arsenal

El Manchester City consiguió un triunfo tan corto como importante (1-0) en su visita al Leeds, firmando así una cuarta victoria consecutiva y manteniendo la presión sobre el líder Arsenal, del que se aproxima provisionalmente a dos puntos.

Un tanto de Antoine Semenyo justo antes del descanso (45+2) bastó para dar los tres puntos al equipo de Pep Guardiola, este sábado en la 28ª jornada de la Premier League.

El extremo internacional inglés se lanzó para cortar un centro de Rayan Aït-Nouri y continúa así convenciendo en sus primeras semanas como jugador de los Sky Blues, a los que se unió en enero, procedente del Bournemouth.

Desde su llegada ha marcado cuatro tantos en siete encuentros ligueros.

Su gol hizo olvidar la ausencia de Erling Haaland, que fue declarado baja por una pequeña lesión en el entrenamiento, según Guardiola.

El Leeds solo pudo mostrarse peligroso en el inicio del partido, principalmente con Dominic Calvert-Lewin, aunque en los instantes finales aceleró en busca de un empate que no llegó.

En la clasificación, el Manchester City (2º) tiene ahora 59 puntos y, además de aproximarse al líder, abre ya un hueco muy importante con el tercero, el Aston Villa (3º, 51), que fue derrotado el viernes por el colista Wolverhampton.

El partido estelar del fin de semana en Inglaterra es el derbi londinense del domingo entre el Arsenal (1º, 61) y el Chelsea (6º, 45).