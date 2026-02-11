El City golea y mete presión al Arsenal, Liverpool cumple ante Sunderland

El Manchester City fulminó 3-0 al Fulham este miércoles como local en la 26ª jornada y metió presión al líder, el Arsenal, obligado a ganar el jueves para recuperar sus seis puntos de ventaja en la cima de la Premier League, mientras que el Liverpool cumplió al vencer 1-0 al Sunderland

El equipo de Pep Guardiola (2º, 53 puntos) se sitúa a tres unidades de los Gunners a la espera del desplazamiento del líder el jueves (20:00 GMT) a Brentford

En el Etihad Stadium, los goles cayeron como la lluvia en la primera parte, trazando el camino hacia un vigésimo triunfo consecutivo de los Citizens frente al Fulham

Antoine Semenyo, llegado en enero desde el Bournemouth, continuó con su espectacular integración con un gol, al acecho de un despeje fallido del rival (24'), y ofreciendo una asistencia para Nico O'Reilly (30')

"Ahora mismo todo parece un cuento de hadas", dijo Semenyo sobre su fulgurante comienzo con el City. "Es simplemente formar parte de un gran equipo, de un gran ambiente; el entrenador ha estado fantástico y me han facilitado mucho adaptarme"

Erling Haaland se sumó a la fiesta con un tiro cruzado raso desde la entrada del área (39'), poniendo fin de paso a una 'ligera' sequía: desde un doblete contra el West Ham antes de Navidad, solo había marcado de penalti (dos veces) en liga

Tras un decepcionante empate ante el Tottenham (2-2) y una victoria agónica contra el Liverpool (2-1), el Manchester City se regaló un triunfo cómodo y evitó los bajones de rendimiento que recientemente lo habían lastrado en las segundas partes

- Pionero por la mínima -

Más tarde, el Liverpool se mantuvo cerca de los puestos de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa al ganar por la mínima en Sunderland, algo que ningún otro equipo había logrado esta temporada en la Premier League

En el Stadium of Light, el vigente campeón de Inglaterra encontró la grieta en un córner de Mohamed Salah rematado con un potente cabezazo por el capitán Virgil van Dijk (61')

Este triunfo permite a Liverpool (6º, 42 pts) recortar parte de su desventaja con Manchester United (4º, 45 pts) y Chelsea (5º, 44 pts), sus principales rivales por el billete europeo, que empataron sus partidos de esta fecha el martes

Los Reds persiguen su antiguo dinamismo desde el inicio de la temporada

Solo han ganado dos de sus últimos ocho partidos en la Premier League, contando el de este miércoles

Para el entrenador Arne Slot la nota negativa de la noche fue la salida por lesión de Wataru Endo, mediocentro japonés utilizado como lateral derecho ante la ausencia de Conor Bradley y Jeremie Frimpong, lesionados

- Milner, récord de partidos -

Tercero, el Aston Villa vio recompensados sus esfuerzos al final del duelo contra el Brighton (1-0), con un córner impulsado a su propia portería por un rival

Este triunfo ajustado puede resultar clave en la lucha por las plazas clasificatorias para la próxima Liga de Campeones, sabiendo que la amenaza del Manchester United se había acrecentado

Un duelo descafeinado tuvo su pequeño fragmento de historia: El veterano James Milner (40 años), del Brighton, igualó el récord de partidos disputados en la Premier League (653), hasta ahora en manos únicamente de Gareth Barry, excentrocampista de Aston Villa, Manchester City y Everton