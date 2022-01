El City no perdona en la FA Cup ante el modesto Swindon

El Manchester City gole贸 (1-4) al Swindon este viernes en la tercera ronda de la FA Cup, un duelo dominado por el vigente campe贸n de la Premier a pesar de alguna baja importante.

Los de Pep Guardiola, uno de los ausentes por el coronavirus, no perdonaron a un animoso rival de la cuarta divisi贸n inglesa, la League Two ante 15.000 aficionados. El cuadro local arriesg贸 en la salida de bal贸n, quiso ser valiente, y no estuvo fino ante su potente rival, ya en cuarta ronda, dieciseisavos de final.

El City, seis veces campe贸n de la FA Cup la 煤ltima en 2019, se estren贸 con fuerza en el torneo y se acerc贸 con peligro desde el primer minuto, hasta que en el 14' lleg贸 el 0-1 por medio de Bernardo Silva. Cole Palmer, una de las novedades en el once, fue el autor de medio gol en su jugada y asistencia.

Una mala salida rival la aprovech贸 el City para hacer el 0-2 con Gabriel Jesus, mucha calidad arriba para los visitantes junto a Kevin De Bruyne. Gundogan marc贸 de falta directa en la reanudaci贸n y Jesus fall贸 un penalti, otra buena ocasi贸n para una mayor goleada, como el bal贸n al larguero de Rodrigo ya al final.

McKirdy, quien ven铆a en racha con cuatro goles en su 煤ltimo partido ante el Northampton, hizo el tanto local, un 1-3 celebrado a lo grande por la grada y el Swindon entero. La peque帽a victoria del modesto la volvi贸 a enfriar Palmer, de 19 a帽os, ya que redonde贸 su exhibici贸n con el 1-4.