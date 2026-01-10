El City noquea 10-1 a un tercera en Copa con nueve goleadores diferentes

El Manchester City, vigente subcampeón, se impuso por 10-1 al Exeter City (3ª categoría) este sábado en la tercera ronda de la Copa de Inglaterra, un duelo en el equipo dirigido por Pep Guardiola sumó hasta nueve goleadores diferentes.

Entre los participantes, la nueva incorporación del City, el ghanés Antoine Semenyo.

El extremo, cuyo fichaje procedente del Bournemouth por una suma que la prensa estima en 75 millones de euros (87 millones de dólares) se cerró el viernes, dio que hablar en el festival en casa contra el actual decimocuarto de la League One con una asistencia para Rico Lewis (49', 5-0) y su primer gol con los Citizens (54', 6-0).

El Exeter ya quedó noqueado por dos goles en propia meta antes del descanso, al que se llegó con 4-0 a favor del equipo dirigido por Guardiola, segundo de la Premier League.

Los visitantes salvaron el honor en el 90', un minuto antes del último gol del Manchester City, obra de Rico Lewis, el único que firmó un doblete.