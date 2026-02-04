El City vence al Newcastle y jugará la final de la Copa de la Liga ante el Arsenal

El Manchester City remató este miércoles la faena contra el vigente campeón, el Newcastle (3-1), para alcanzar la final de la Copa de la Liga inglesa, el 22 de marzo en Wembley, donde le espera su también rival por la Premier League, el Arsenal.

La emoción ya era escasa tras la ida de semifinales (2-0), pero desapareció por completo pasada la media hora del partido de vuelta, tiempo suficiente para que el City le marcara tres goles al guardameta Aaron Ramsdale.

Los visitantes reaccionaron tras el descanso gracias a sus suplentes, pero demasiado tarde y desperdiciando muchas ocasiones.

El 22 de marzo se perfila una final picante entre el líder de la Premier League y su perseguidor, entre el disciplinado Mikel Arteta y el maestro Pep Guardiola, cuatro veces campeón de la League Cup de 2018 a 2021.

El exitoso entrenador del Manchester City consiguió una victoria tranquila este miércoles en casa, pese a haber alineado a sus habituales suplentes, desde el portero hasta el delantero centro.

El joven James Trafford (23 años), suplente de Gianluigi Donnarumma, se lució con paradas importantes en la primera parte, y Omar Marmoush hizo olvidar a Erling Haaland con un doblete (7' y 29').

En menos de media hora, el delantero egipcio marcó tantos goles como en sus 19 apariciones anteriores esta temporada.

Hizo el primero adelantándose a una entrada de Dan Burn y el segundo al rechazar de cabeza un despeje bombeado de Kieran Trippier.

Hundido por un tercer gol, de Tijjani Reijnders (32'), el Newcastle además se vio afectado por la lesión de Anthony Gordon, que se suma a una enfermería ya muy poblada (Guimaraes, Joelinton, Livramento, Schär...).

Las Urracas levantaron la cabeza tras la pausa gracias, sobre todo, a las entradas de Yoane Wissa y Anthony Elanga, autor del gol del honor (62').

Pero desperdiciaron demasiadas ocasiones claras para completar la remontada necesaria.

Aún les queda mucho por jugar en este tramo final de la temporada, tanto en la Premier League, donde van mal (11º tras 24 jornadas), como en la Copa de Inglaterra (cuarta ronda) y en la Liga de Campeones, con una repesca de acceso a octavos de final contra el Qarabag en febrero.