El City visita al Liverpool con el Arsenal atento para sacar tajada

El Arsenal, intocable en Europa y en Inglaterra, recibe el sábado a un Sunderland capaz de amargar la fiesta a cualquiera esta temporada, en una 25ª jornada de la Premier League en la que el Liverpool-Manchester City es el plato fuerte

Los Gunners tendrán que estar en alerta ante los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, en plena pugna por un puesto europeo

Pero el Arsenal (1º, 53 pts) saltará al Emirates Stadium con una motivación extra: la de distanciar a su primer perseguidor, el Manchester City (2º, 47), a nueve puntos, al menos de forma provisional, en caso de victoria

Los Citizens no juegan hasta el domingo y lo hacen en Anfield frente a el vigente campeón, un Liverpool revitalizado tras una última semana con diez goles a favor, contra el Qarabag (6-0) y el Newcastle (4-1)

Tercero en la carrera por el título, el Aston Villa (46 pts) tampoco tendrá un partido fácil el sábado en Bournemouth, donde el joven delantero francés Junior Kroupi está maravillando en este inicio de 2026. Será un duelo entre dos técnicos vascos, Unai Emery y Andoni Iralola

Antes del saque inicial, los Villanos habrán echado un vistazo al resultado del Manchester United (4º, 41 pts) contra el Tottenham (14º)

Los Red Devils han aparecido en su retrovisor tras las tres victorias iniciales del entrenador Michael Carrick en la Premier League

En la parte baja de la tabla, un duelo entre equipos en zona de descenso valdrá su peso en oro entre el Burnley (19º, 15 pts) y el West Ham (18º, 20 pts), el sábado

Los dos equipos que los preceden en la clasificación, el Leeds y el Nottingham (26 pts cada uno), abren la jornada el viernes

-- Programa de los partidos de la 25ª jornada de la Premier League y clasificación (en hora GMT)

Viernes, 6 de febrero

(20h00) Leeds - Nottingham

Sábado, 7 de febrero

(12h30) Manchester United - Tottenham

(15h00) Arsenal - Sunderland

Burnley - West Ham

Wolverhampton - Chelsea

Fulham - Everton

AFC Bournemouth - Aston Villa

(17h30) Newcastle - Brentford

Domingo, 8 de febrero

(14h00) Brighton - Crystal Palace

(16h30) Liverpool - Manchester City

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29

2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26

3. Aston Villa 46 24 14 4 6 35 26 9

4. Manchester United 41 24 11 8 5 44 36 8

5. Chelsea 40 24 11 7 6 42 27 15

6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6

7. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4

8. Sunderland 36 24 9 9 6 27 26 1

9. Fulham 34 24 10 4 10 34 35 -1

10. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1

11. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0

12. AFC Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3

13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2

14. Tottenham 29 24 7 8 9 35 33 2

15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4

16. Leeds 26 24 6 8 10 31 42 -11

17. Nottingham 26 24 7 5 12 24 35 -11

18. West Ham 20 24 5 5 14 29 48 -19

19. Burnley 15 24 3 6 15 25 47 -22

20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30