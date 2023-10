Las perturbaciones prodsucidas en la Tierra por las tormentas solares afectan a las aves migratorias nocturanas, según prueba un estudio de la Universidad de Michigan.

Es bien sabido que las aves y otros animales dependen del campo magnético de la Tierra para la navegación de larga distancia durante las migraciones estacionales. Pero, ¿cómo afectan las disrupciones del campo magnético del planeta, causadas por erupciones solares y otros estallidos energéticos, a la confiabilidad de esos sistemas de navegación biológica?

Para la nueva investigación se utilizaron conjuntos de datos masivos a largo plazo de redes de estaciones de radar meteorológico Doppler de EE.UU. y magnetómetros terrestres: dispositivos que miden la intensidad de los campos magnéticos locales.

Encontraron una reducción del 9% al 17% en el número de aves migratorias, tanto en primavera como en otoño, durante eventos climáticos espaciales severos. Y las aves que optaron por migrar durante tales eventos parecieron experimentar más dificultades para navegar, especialmente en condiciones nubladas en otoño.

Los nuevos hallazgos, que se publican en Proceedings of the National Academy of Sciences, proporcionan evidencia correlacional de relaciones previamente desconocidas entre la dinámica de migración nocturna de aves y las perturbaciones geomagnéticas, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos resaltan cómo las decisiones de los animales dependen de las condiciones ambientales, incluidas aquellas que nosotros como humanos no podemos percibir, como las perturbaciones geomagnéticas, y que estos comportamientos influyen en los patrones de movimiento de los animales a nivel de población", dijo el autor principal del estudio, Eric Gulson-Castillo, estudiante de doctorado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Michigan.