El club cenicienta Bodø/Glimt crece en la Champions League tras el rechazo a la Superliga

NYON, Suiza (AP) — La de Bodø/Glimt es una historia de fútbol que emociona justo cuando el controvertido proyecto de la Superliga, motivado por el dinero, finalmente pereció este mes. El momento parece profundamente irónico.

En el sorteo de la Liga de Campeones el viernes, los posibles rivales del Manchester City en el cuadro de los octavos de final eran dos clubes que representan visiones radicalmente distintas del fútbol europeo.

Bodø/Glimt, el club sencillo y humilde de un pequeño pueblo pesquero noruego, o el Real Madrid, el aristócrata que propulsó la Superliga e intentar destruir la Liga de Campeones.

“Para el fútbol moderno creo que es importante que un club como el nuestro sea un actor más importante de esto", dijo Frode Thomassen, director ejecutivo de Bodø/Glimt, a The Associated Press en la sede de la UEFA después de que su equipo quedara emparejado con el Sporting de Lisboa.

Al Manchester City le tocaron dos partidos en semanas consecutivas a mitad de semana contra el Real Madrid. Por quinta temporada seguida. Enfrentándose por 12ª y 13ª vez en la Liga de Campeones en poco más de seis años.

Este es el tipo de duelo habitual que el Madrid, el City y los otros 10 ilustres miembros de la Superliga querían cuando planearon su ruptura con la UEFA en abril de 2021.

La aventura de Bodø/Glimt

En abril de 2021, Bodø/Glimt no estaba ni cerca de ser invitado a la Superliga y ni siquiera había jugado en la Copa de Europa o la Liga de Campeones.

La Superliga se derrumbó en 48 horas en medio de una reacción adversa por parte de aficionados y legisladores, especialmente en Inglaterra.

Cinco años después, Bodø/Glimt es una de las revelaciones de la Liga de Campeones. Llevan cuatro victorias seguidas en cinco semanas contra adinerados fundadores de la Superliga: Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán (dos veces). Desde que ganó el martes en San Siro, los seguidores de Bodø/Glimt en Instagram se duplicaron hasta superar los 400.000.

“Ahora merecemos estar aquí”, afirmó Thomassen. “No siempre se trata de dinero, se trata de la gente y del tipo de esfuerzo que pones. De poder dar nuevos pasos cada año”.

Debut en la Liga de Campeones

El debut de Bodø/Glimt en la Liga de Campeones se produjo en julio de 2021, en la poco glamorosa primera ronda de la fase de clasificación. El inédito campeón de Noruega perdió 3-2 ante el Legia Varsovia en su diminuto estadio Aspmyra, y luego 2-0 en Polonia.

Fue el inicio de una mágica trayectoria europea. Bodø/Glimt pasó a las rondas de clasificación de la primera edición de la Conference League de Europa, y 18 partidos después perdió ante la Roma de José Mourinho en los cuartos de final.

En 2022 y en 2024, Bodø/Glimt cayó en la ronda de playoffs de la Liga de Campeones en agosto. La temporada pasada, el cambio a la Liga Europa terminó en semifinales contra Tottenham.

Bodø/Glimt dio con la tecla en agosto pasado. Otro título noruego llevó al equipo directamente a los playoffs de clasificación, donde despachó a Sturm Graz.

La élite lo esperaba tras un progreso constante bajo Thomassen y el entrenador Kjetil Knutsen, quienes se incorporaron a Bodø/Glimt en 2017, y un grupo leal de empleados.

¿Otro Leicester?

Thomassen se ríe de las comparaciones con el título del Leicester en la Liga Premier inglesa en 2016, tan cercano a un milagro como cualquiera en el deporte moderno.

“Leicester y esos clubes tenían una organización mucho más grande que la nuestra”, señaló, al recordar a su club hace nueve años. “Éramos apenas 40 personas empleadas en la empresa y eso incluía a los jugadores. Teníamos un presupuesto total de 4,2 millones de euros (5 millones de dólares)".

“Hay mucha gente que ha estado en el camino con nosotros. Somos un grupo pequeño, pero hay mucho corazón y pasión por el juego y por el trabajo que hacen”, agregó.

Una familia

“Es lo mismo que una familia”, expresó Thomassen. “Para algunas personas un abrazo es solo un abrazo. Cuando ves a nuestros jugadores abrazarse, y se ven todos los días, es como una relación construida sobre el respeto y, de alguna manera, el amor”.

La ética de priorizar al equipo, con jugadores en su mayoría noruegos y daneses, cree él, ayudó al conjunto a crecer después de que “nos costó un poco” al inicio de la Liga de Campeones, sin victorias, con tres empates y tres derrotas hasta diciembre.

“A menudo vemos que el otro equipo tiene elementos individuales en su juego, algunos a un nivel muy, muy alto”, explicó Thomassen. “Nosotros somos más un equipo, un equipo sólido”.

El dinero sigue al éxito

La bolsa de premios de la UEFA empieza a acumularse: más de 26 millones de euros (30 millones de dólares) la temporada pasada, y ahora se acerca a un total del orden de los 61 millones de euros (72 millones de dólares) que el Club Brujas obtuvo la temporada pasada al alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones.

Vencer al Sporting significará un bono de 12,5 millones de euros (14,8 millones de dólares) de la UEFA por los cuartos de final contra el Arsenal o el Bayer Leverkusen.

“No siempre se trata de dinero, se trata de la gente y del tipo de esfuerzo que pones”, reiteró Thomassen. “Esa es una de nuestras ideas principales: mantener los pies en la tierra”.

Aun así, se está construyendo un nuevo estadio, el Arctic Arena, con capacidad para 10.000 espectadores, en las afueras de la ciudad.

“Para el fútbol es algo hermoso que un club como el nuestro pueda estar entre los últimos 16 clubes que quedan en la Liga de Campeones”, manifestó Thomassen.

