El Club de Exportadores prevé un alza del 37% de las exportaciones españolas por el acuerdo con Mercosur

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) - El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha estimado que las exportaciones españolas crecerán alrededor de un 37% debido al reciente Acuerdo de Asociación Comercial entre la Unión Europea y Mercosur, firmado en diciembre de 2024 y actualmente en proceso de ratificación. Además, el Club de Exportadores ha previsto que este acuerdo se traducirá en la creación de más de 22.000 puestos de trabajo en España y que la eliminación progresiva de aranceles supondrá un ahorro anual de unos 4000 millones de euros para las empresas europeas, teniendo en cuenta que entre las dos partes hay un volumen comercial bilateral anual en bienes que supera los 15.000 millones de euros. Por otra parte, los exportadores han destacado la reducción de aranceles para productos como el aceite de oliva, el vino, los quesos y las frutas, sectores en los que, según la organización, España mantiene un liderazgo internacional consolidado. Asimismo, ha subrayado la protección de más de 350 Indicaciones Geográficas europeas, incluidas 59 españolas, lo que permitiría reforzar la posición de productos emblemáticos en los países de Mercosur. "Este pacto constituye una oportunidad estratégica para España y sus empresas exportadoras, al abrir un mercado común de más de 700 millones de consumidores y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias", ha afirmado el presidente del Club, Antonio Bonet. Por último, ha considerado este acuerdo una señal "clara" de compromiso con una apertura comercial "inteligente y equilibrada", y por ello, ha animado a las autoridades y parlamentos a culminar cuanto antes el proceso.