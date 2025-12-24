El club Roma presenta el proyecto para su futuro estadio

Roma, cuarto clasificado actualmente en la liga italiana de fútbol, presentó el proyecto para su futuro estadio, que debe ser construido en un barrio de la periferia de la capital italiana.

Este proyecto de viabilidad técnica y económica es la última etapa antes del proyecto ejecutivo, que servirá para iniciar las obras de construcción.

Según un comunicado, el plan es construir un estadio con "una arquitectura icónica inspirada en la tradición romana, con líneas modernas y lazos fuertes con el territorio local".

"La importancia de la obra por las dimensiones, la modernidad del estadio, el potencial impacto urbano y los plazos previstos permiten al estadio de Pietralata figurar entre los estadios potenciales para acoger la Eurocopa en 2032", sostuvo el club.

Italia coorganizará la Eurocopa de 2032 junto a Turquía.

Roma comparte actualmente el estadio Olímpico con su gran rival, Lazio, pero ambos clubes tienen desde hace años la ambición de contar con un recinto propio.

La familia estadounidense Friedkin, que controla el club, trabaja desde hace meses en el proyecto del estadio en Pietralata (noreste de Roma).

La cuestión de los estadios italianos, en su gran mayoría muy antiguos y en ocasiones obsoletos, es un tema de preocupación de cara a la Eurocopa 2032.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, calificó en mayo de "vergonzoso" el estado actual de los estadios italianos.

Italia debe proponer cinco estadios para la Eurocopa 2032. Recientemente nombró un comisario extraordinario que tiene la función de facilitar las obras de modernización y construcción de los estadios, que a menudo han visto los procesos ralentizados en los últimos años por cuestiones administrativas.