El CNIO convoca a una nueva edición de su programa de contratos posdoctorales 'Amigos/as del CNIO'
MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria de su programa de contratos posdoctorales 'Amigos/as del CNIO' para financiar cuatro de estos contratos, que tendrán una duración de tres años y que estarán abiertos a todas las áreas de investigación en cáncer. La iniciativa está dirigida a investigadores de cualquier nacionalidad que hayan recibido su doctorado después de enero de 2017, y podrán presentar las solicitudes hasta el 28 de septiembre de este año. La solicitud deberá completarse en línea y en inglés, y deberá incluir un 'curriculum vitae' de no más de cinco páginas, en el que se indique la duración de posibles estancias en otras instituciones; así como el lugar y el nombre del investigador principal, y la relación del candidato con el centro. Del mismo modo, deberá incluir dos cartas de referencia; una carta de motivación centrada en su investigación y su deseo de unirse al CNIO; un expediente de productividad científica completo; y un vídeo de un minuto en inglés en el que describa sus intereses de investigación, sus habilidades y las razones por las que le gustaría realizar una estancia postdoctoral en el centro.
