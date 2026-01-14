El cobre alcanza máximos ante la preocupación por la oferta

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 14 ene (Reuters)

Los precios del cobre alcanzaban máximos el miércoles, en un momento en que la preocupación por la oferta mundial y los crecientes riesgos geopolíticos más que la presión de un dólar más fuerte.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una subida del 0,85%, a 104.120 yuanes (14.931,88 dólares) por tonelada métrica, tras alcanzar un máximo histórico de 105.650 yuanes al principio de la sesión. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,58%, a 13.240 dólares por tonelada, a las 0743 GMT, tras haber tocado un récord de 13.407 dólares anteriormente.

La fortaleza del precio del cobre se ha visto apuntalada por las interrupciones en las minas, las preocupaciones sobre los déficits de este año y un flujo del metal rojo hacia Estados Unidos antes de los posibles aranceles que están restringiendo la oferta en otros lugares.

El presidente de EEUU, Donald Trump, instó el martes a los iraníes a seguir protestando, diciendo que la ayuda está en camino.

Eso avivó las preocupaciones sobre los riesgos geopolíticos, impulsando a algunos inversores a correr hacia materias primas con fundamentos saludables como el cobre y el estaño, según los analistas. Sin embargo, la fortaleza del dólar, que encarece las materias primas cotizadas en el billete verde para los compradores que utilizan otras divisas, limitaba las subidas de precios.

Mientras tanto, los precios del estaño en las bolsas de Shanghái y Londres alcanzaban máximos históricos, con ganancias del 23,6% y el 30,4%, respectivamente, en lo que va de enero.

Más fondos fluyeron hacia el mercado del estaño, después de que los inversores apostaron por un rápido crecimiento de la demanda de este metal, utilizado para fabricar semiconductores que se benefician del auge de la inteligencia artificial, según los analistas. El estaño SHFE subía un 8% hasta alcanzar el precio máximo de 413.170 yuanes, mientras que el estaño LME avanzaba más de un 5% hasta 52.495 dólares.

"No vemos ningún cambio drástico en los fundamentos del estaño; la ronda de subidas de precios ha sido impulsada por operaciones especulativas", dijo Jing Xiao, analista del bróker SDIC Futures.

Las perspectivas de la demanda de estaño en el sector de la inteligencia artificial estaban sobrevaloradas, mientras que el menor consumo de los usuarios tradicionales estaba infravalorado, dijo Xiao.

"Los elevados precios han mermado el apetito comprador de los consumidores intermedios, en un momento en que el crecimiento de la oferta este año probablemente superará las expectativas, lo que apunta a riesgos a la baja".

El aluminio SHFE bajaba un 0,06%, el níquel descendía un 0,11%, el plomo retrocedía un 0,17% y el zinc sumaba un 0,51%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio caía un 0,17%, el plomo perdía un 0,29%, mientras que el zinc subía un 0,72% y el níquel avanzaba un 0,67%.

(1 dólar = 6,9730 yuanes) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)