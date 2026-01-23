El cobre alcanza máximos de una semana por debilidad del dólar; el estaño toca récord

Por Polina Devitt

LONDRES, 23 ene (Reuters) - Los precios del cobre subieron el viernes, recibiendo el apoyo de un dólar más débil y el crecimiento de otros metales, y dejando de lado por ahora las señales de aumento de la disponibilidad de existencias para el suministro a corto plazo

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 3,2% a US$13.164 la tonelada métrica a las 1705 GMT, luego de tocar un máximo de una semana de US$13.182. El metal alcanzó un máximo histórico de US$13.407 el 14 de enero

* El dólar se encaminaba a su mayor caída semanal desde junio, debido a las tensiones geopolíticas y a los bruscos cambios de política en torno a Groenlandia, que inquietaron a los inversores. Un dólar más débil hace que los metales cotizados en dólares resulten más atractivos para los compradores que utilizan otras divisas

* Por el lado de la oferta, Capstone Copper comunicó que una huelga de trabajadores había obligado a detener la producción en su mina chilena de Mantoverde

* En tanto, la producción récord de cobre en diciembre en China, principal consumidor de metales, y los altos precios hicieron que la prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por las importaciones de cobre, se estabilizara en US$22 la tonelada, su nivel más bajo desde mediados de 2024

* La prima de los contratos de cobre del Comex frente a los de la LME se ha reducido bruscamente esta semana, impulsando las entregas a los almacenes registrados en la LME en Estados Unidos , mientras que los inventarios de cobre en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghai aumentaron un 6%

* Washington se abstuvo de imponer aranceles al anunciar los resultados de su revisión crítica de los metales a mediados de enero

* Esta revisión ha debilitado significativamente los argumentos a favor de imponer aranceles al cobre, aunque no puede descartarse por completo, señalaron los analistas de Macquarie en una nota. El cobre está sujeto a otra revisión en Estados Unidos prevista para mediados de 2026

* Indicando una mayor disponibilidad del metal para el suministro cercano, el diferencial entre el contrato de cobre al contado de la LME y el de referencia llegó a oscilar hasta un descuento de US$83 la tonelada, su mayor desde septiembre, desde una prima de US$102 el martes. Posteriormente, operaba el viernes con un descuento de US$74

* Entre otros metales de la LME, el estaño se disparó un 8,1% a US$55.385, tras alcanzar un máximo histórico de US$56.920. El aluminio subió un 1,4% a US$3.176, el zinc ganó un 1,8% a US$3.270, el plomo avanzó un 0,5% a US$2.030, mientras que el níquel sumó un 3,1% a US$18.540. (Reporte de Polina Devitt; información adicional de Dylan Duan; Edición de Vijay Kishore; Editado en Español por Natalia Ramos y Ricardo Figueroa)