El cobre baja desde máximos históricos y el níquel toca pico de 19 meses

LONDRES, 7 ene (Reuters) -

El cobre retrocedía desde su máximo histórico el miércoles, mientras los operadores evalúan si podrá mantenerse el impresionante repunte de principios de año, y el níquel alcanzó su nivel más alto en 19 meses por expectativas de una menor oferta por parte del principal productor, Indonesia. * A las 1020 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 0,7%, a US$ 13.144 por tonelada, después de alcanzar un máximo histórico de US$ 13.387,5 el martes.

* "Los metales básicos están más débiles esta mañana, ya que el impulso alcista que ha propulsado al sector desde fines de diciembre hace una pausa para respirar", dijo en una nota Neil Welsh, de Britannia Global Markets.

* "El mercado sigue muy activado por el posicionamiento y el impulso en medio de los persistentes riesgos de la cadena de suministro y la incertidumbre de la política macroeconómica en Estados Unidos", agregó.

* El martes, Citi elevó su objetivo de precio del cobre para el primer trimestre a US$ 14.000, citando un fuerte impulso del mercado que superó tanto la previsión base como la de diciembre, de corte más alcista. Sin embargo, el banco mantuvo sin cambios su previsión media para 2026 en US$ 13.000. * El níquel, por su parte, subía un 0,3%, a US$ 18.565 la tonelada, tras tocar los US$ 18.790, su máximo desde el 5 de junio de 2024. El metal utilizado para fabricar acero inoxidable acumula un alza cercana al 30% desde mediados de diciembre.

* Los planes de Indonesia para frenar la producción han añadido una fuerte prima de riesgo de suministro, pero los fundamentos siguen mostrando un mercado excedentario, dijo Welsh. * En otros metales básicos, el aluminio caía un 0,5%, a US$ 3.114,5 la tonelada; el zinc perdía un 1%, a US$ 3.217,5; el plomo bajaba un 0,1%, a US$ 2.073; y el estaño subía un 0,4%, a US$ 44.655, tras haber alcanzado su máximo desde marzo de 2022 más temprano en la sesión.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)