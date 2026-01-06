El cobre bate récord tras nuevas interrupciones en las minas

6 ene (Reuters) -

El cobre marcaba un máximo histórico el martes, mientras la preocupación por la oferta tras las nuevas interrupciones en las minas seguía apoyando la subida. El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái la jornada con una fuerte subida del 4,88%, a 105.320 yuanes (15.091,20 US$) la tonelada métrica, tras marcar un máximo histórico de 105.490 yuanes la tonelada. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 2,91%, hasta 13.369 US$ la tonelada, a las 07:00 GMT. A principios de esta sesión había alcanzado un máximo de 13.387,50 US$ la tonelada.

El cobre londinense se revalorizó un 42% en 2025, mientras que el de Shanghái lo hizo un 33%.

Un amplio sentimiento de riesgo dominó el mercado del cobre al regreso de los inversores en el nuevo año, mientras las nuevas interrupciones en las minas y las preocupaciones sobre la dislocación regional bajo los aranceles de Estados Unidos apoyan el mercado, dijeron los operadores. La huelga en la mina de cobre y oro Mantoverde, de Capstone Copper, en el norte de Chile, avivó las preocupaciones sobre el suministro. El domingo, la china Tongling Nonferrous Metals Group informó de un retraso en la puesta en marcha de la segunda fase de su mina ecuatoriana, lo que también pesó en las preocupaciones sobre la oferta.

Mientras tanto, las existencias de cobre del Comex estadounidense

siguieron subiendo de cara a 2026, en un momento en que las existencias de cobre de la LME

siguieron bajando, lo que subraya una dislocación regional en medio de los temores arancelarios de Estados Unidos que llevaron a la perspectiva de una escasez de oferta de cobre refinado fuera del mercado estadounidense. Los altos precios, sin embargo, redujeron el apetito de China por el metal rojo. La prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito de los consumidores chinos por el cobre importado, retrocedió a 43 US$ la tonelada el lunes, frente a los más de 50 US$ de finales de 2025.

También lideraron el repunte de los metales básicos el estaño y el níquel.

El estaño de Shanghái

cerró la sesión del día con una subida del 4,92%, y el estaño de referencia a tres meses un 4,06%.

El níquel de Shanghái

la jornada con una subida del 4,13%, hasta 139.800 yuanes la tonelada, tras alcanzar un máximo de 14 meses de 139.960 yuanes. Por su parte, el níquel de referencia a tres meses avanzaba un 3,19%, hasta 17.545 US$ la tonelada, tras tocar un máximo de 14 meses en 17.590 US$.

La subida del níquel se vio apuntalada por el plan de Indonesia de recortar la producción de 2026, aunque el país rico en níquel permitió a los mineros referirse a la cuota de 2026 previamente aprobada hasta finales de marzo de 2026 mientras se revisaban las nuevas cuotas. Entre otros metales básicos de la SHFE, el aluminio ganaba un 3,29%, el zinc subía un 2,27% y el plomo sumaba un 0,69%. Entre los metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,99%, el zinc un 1,36% y el plomo un 0,47%.

(1 US$ = 6,9789 yuanes chinos renminbi) (Información de Lewis Jackson; información adicional de Dylan Duan; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)