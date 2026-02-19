El cobre cae debido a moderada demanda y elevado nivel de existencias

LONDRES, 19 feb (Reuters) - El cobre cayó el jueves, cediendo parte de las ganancias de la sesión anterior, ya que el aumento de las existencias y la moderación de la demanda debido a las festividades en China, principal consumidor de metales, pesaron sobre los precios

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 0,9% a US$12.789 por tonelada métrica a las 1700 GMT, tras bajar hasta un 1,9% más temprano en la sesión y luego de un repunte del 2,3% el miércoles

* La Bolsa de Futuros de Shanghái permanecerá cerrada hasta el 23 de febrero por el Año Nuevo Lunar, por lo que los operadores chinos están en gran medida fuera del mercado

* "Es muy difícil interpretar demasiado la evolución de los precios esta semana", afirmó Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank. "Tenemos que esperar a que China vuelva y ver qué pasa entonces, tanto en lo que respecta a la demanda especulativa como a la física en las próximas semanas"

* El dólar caía, pero se mantenía por encima de sus mínimos recientes después de que las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos mostraron que los responsables a cargo de la política monetaria no parecían tener prisa por recortar las tasas de interés y que varios de ellos estaban abiertos a subidas si la inflación persistía

* En tanto, las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron en otras 925 toneladas hasta alcanzar las 225.575 toneladas, la cifra más alta desde marzo de 2025

* Aunque las elevadas existencias lastraban los precios, el cobre se veía respaldado por factores técnicos, explicó Hansen. "Desde agosto, cada vez que hemos bajado, el promedio móvil de 50 días ha servido de apoyo", dijo, añadiendo que el nivel de apoyo se situaba actualmente en US$12.670

* Entre otros metales básicos, el zinc caía un 0,5% a US$3.335 por tonelada y el aluminio bajaba un 0,9% a US$3.062,50, tras romper el miércoles una racha de cuatro días de pérdidas

* El plomo perdía un 0,4% a US$1.955,50, el níquel bajaba un 0,2% a US$17.240 y el estaño caía un 0,6% a US$46.425 (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Ishaan Arora en Bangalore y Swati Verma; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)