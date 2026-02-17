El cobre cae debido a que existencias alcanzan su máximo nivel en 11 meses

Por Polina Devitt

LONDRES, 17 feb (Reuters) - Los precios del cobre caían el martes, ya que el aumento de las existencias en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ejercía presión sobre el mercado, aunque los escasos volúmenes de negociación durante las fiestas del Año Nuevo Lunar chino limitaban la actividad.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,8% a US$ 12.744 por tonelada métrica a las 0959 GMT.

* El metal, utilizado en la energía y la construcción, ha bajado un 12% desde que alcanzó un máximo histórico de US$ 14.527,5 el 29 de enero, impulsado por una ola de compras especulativas, alentadas por las expectativas de una fuerte demanda.

* Los precios récord frenaron la demanda en China, principal consumidor de metales, y se sumaron a las reservas acumuladas en Estados Unidos en 2025, lo que llevó las reservas combinadas de cobre de las tres bolsas (la LME, la Bolsa de Futuros de Shanghái y la bolsa Comex de Estados Unidos) a más de un millón de toneladas por primera vez en más de dos décadas.

* Las existencias de cobre en el sistema de la LME alcanzaron un máximo de 11 meses, con 221.625 toneladas, después de que se entregaron 9.975 toneladas a los almacenes registrados en la LME en Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán, según los datos diarios de la LME.

* El descuento del contrato de cobre al contado de la LME con respecto al contrato a tres meses se amplió hasta los US$ 114 por tonelada el lunes, su nivel más alto en un año, lo que indica una amplia oferta a corto plazo. Esto supone un fuerte cambio con respecto a la prima de US$ 102 registrada el 20 de enero.

* En tanto, la liquidez de las operaciones ha sido escasa esta semana debido a las fiestas del Año Nuevo Lunar en China, el principal consumidor de metales, que comenzaron el 15 de febrero. La Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) permanecerá cerrada hasta el 24 de febrero.

* Durante el periodo festivo, el cobre se ha negociado en un rango técnico estrecho, con precios situados entre los promedios móviles de 21 y 50 días, actualmente en US$ 13.029 y US$ 12.621, respectivamente.

* En cuanto a la oferta, el gigante minero BHP Group anunció un plan de inversión plurianual de US$ 18.000 millones para desarrollar proyectos de extracción de cobre, oro y plata en Argentina. La minera chilena Antofagasta afirmó que el aumento de su gasto de capital impulsaría la producción a medio plazo.

* En cuanto a otros metales básicos, el aluminio y el estaño subían un 0,4%, a US$ 3.064,50 y US$ 45.985 por tonelada, respectivamente. El zinc caía un 0,1%, a US$ 3.286, el plomo perdía un 0,3%, a US$ 1.952, y el níquel bajaba un 1,0%, a US$ 16.935.