El cobre cae desde máximo de dos semanas, alza de existencias modera optimismo sobre demanda

LONDRES, 26 feb (Reuters) - El cobre cayeron el jueves, ya que el aumento de las ‌existencias y la fortaleza ‌del ⁠dólar moderaron el optimismo sobre la reactivación de la demanda de China, el principal consumidor mundial de este metal.

* El cobre de referencia a ​tres meses ⁠en ⁠la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) bajó un 0,2% a 13.296,50 ​dólares por tonelada métrica a las 1700 GMT.

* Las ganancias posteriores al ‌Año Nuevo Lunar habían llevado al metal a 13.350 ​dólares en la sesión anterior, el nivel ​más alto desde el 11 de febrero, mientras que el cobre de la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzó un máximo similar durante la noche.

* "Normalmente, los operadores chinos tardan en volver al mercado después del Año Nuevo Lunar, pero este año han vuelto desde el primer día", dijo ​el analista de SP Angel John Meyer, quien añadió que las compras podrían tener como objetivo el almacenamiento estratégico de ⁠cobre o una nueva directiva para construir centros de datos.

* La reunión parlamentaria anual de China, en la ‌que se prevé que se dé a conocer el plan quinquenal para 2026-2030, comenzará en Pekín a principios de marzo.

* La prima de Yangshan , un indicador del apetito de China por las importaciones de cobre, ha subido a 50 dólares por tonelada, frente a los 33 dólares antes de las fiestas.

* El índice dólar se fortalecía un 0,2%, lo que encarecía los ‌metales denominados en dólares para los inversores que utilizan otras divisas, mientras que los elevados niveles ⁠de existencias también pesaban sobre los precios.

* Las existencias de cobre de la ‌LME subieron a 253.600 toneladas tras una nueva entrada de 4.000 toneladas ⁠en Estados Unidos y Corea del Sur. El total es ⁠el más alto desde marzo de 2025 y se produce tras la evaporación de la prima del Comex, que había atraído tanto metal a la bolsa estadounidense.

* Entre otros metales básicos de la LME, el aluminio cayó un 0,7% a 3.147,50 dólares; el zinc ‌perdió un 0,4% a 3.372 dólares; el ​plomo cedió un 0,3% a 1.982,50 dólares; el níquel se hundió un 2% a 17.725 dólares; y el estaño subió un 1% a 54.215 dólares. (Reporte de Tom Daly; reportaje adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición ‌de Rashmi Aich, Sonia Cheema y Jane Merriman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)