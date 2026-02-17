El cobre de Londres cae ante la fortaleza del dólar y la poca negociación en Asia

17 feb (Reuters) -

Los precios del cobre en Londres caían el martes en una sesión con poco volumen en Asia. La fortaleza del dólar, junto con el aumento de las existencias y la debilidad de la demanda, ejercían presión sobre los precios. El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,9% hasta los 12.735,0 dólares por tonelada métrica a las 0624 GMT.

"Hoy hay mucha volatilidad en el mercado y muchos movimientos exagerados debido al festivo", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com.

La Bolsa de Futuros de Shanghái permanece cerrada por las del Año Nuevo Lunar, que comenzaron el 15 de febrero. La negociación se reanudará el 24 de febrero.

Los festivos del Año Nuevo Lunar chino de esta semana se traducen en bajos volúmenes y posibles movimientos volátiles debido a la liquidación o renovación de los contratos que vencen en la Bolsa de Metales de Londres el miércoles, según los operadores.

El dólar mantenía sus ganancias durante la jornada; los mercados esperaban la publicación el miércoles de las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal para obtener pistas sobre el posible momento de las bajadas de tipos.

Un dólar estadounidense más fuerte encarece los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que podría frenar la demanda y socavar los precios.

Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron en 7975 toneladas hasta alcanzar las 211.850 toneladas el lunes. , el nivel más alto desde abril de 2025.

Mientras tanto, el principal productor mundial de cobre, BHP Group, informó de unos beneficios semestrales subyacentes superiores a lo esperado, impulsados por el cobre, que, por primera vez, superó al mineral de hierro en los ingresos de la principal minera mundial, gracias al aumento de los precios del metal debido a la demanda impulsada por la inteligencia artificial. En cuanto a otros metales, el aluminio caía un hasta los 3034,0 dólares, ampliando las pérdidas a una cuarta sesión consecutiva.

Los estrategas de J.P. Morgan señalaron que el probable cierre de la fundición de Mozal en marzo no supondrá un cambio radical para los precios del aluminio, ya que el impacto será un cambio en el mercado primario mundial, que pasará de un pequeño superávit a un déficit modesto.

Los precios del zinc descendían un 0,8% hasta los 3263,5 dólares por tonelada, su mínimo en dos semanas. El plomo bajaba un 0,1% hasta los 1955,50 dólares, el estaño subía un 1,3% hasta los 45.250 dólares y el níquel seguía estable en 17.100 dólares por tonelada.

(Información de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Sumana Nandy; edición en español de María Bayarri Cárdenas)