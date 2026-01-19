El cobre de Shanghái cae ante la toma de beneficios y la débil demanda china

19 ene (Reuters) -

El cobre de Shanghái registraba el lunes su tercera sesión consecutiva de pérdidas, la recogida de beneficios y las señales de moderación de la demanda en China. El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 0,68%, a 101.180 yuanes (14.531,51 US$) la tonelada métrica. En cambio, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,90% a 12.918 US$ la tonelada a las 0700 GMT, tras dos sesiones seguidas de descensos.

Los inversores recogiendo beneficios en el mercado de Shanghái, donde la debilidad de la demanda también lastró los precios del cobre. La prima del cobre Yangshan , un indicador de la demanda china de materiales importados, cayó el viernes a 32 US$ la tonelada desde los más de 50 US$ de finales de diciembre, lo que indica la debilidad de la demanda un repunte récord del metal rojo.

Mientras tanto, los inventarios de cobre en los almacenes supervisados siguieron aumentando por sexta semana consecutiva, lo que apunta a un menor interés de compra al contado en altos precios. Los inventarios de cobre entregable en estos almacenes avanzaron un 18,3% hasta 213.515 toneladas el viernes, un máximo de nueve meses, y aumentaron un 138,86% respecto al 8 de diciembre, según el informe semanal de existencias de la SHFE. Aun así, los precios del cobre se vieron respaldados por las interrupciones en las minas y por el temor a que el suministro de cobre refinado se vea restringido por las dislocaciones del mercado regional fuera de EEUU debido a la preocupación por los aranceles. Los niveles de existencias en los almacenes estadounidenses Comex también están subiendo, alcanzando las 542.914 toneladas cortas (492.523,3 toneladas métricas) el viernes.

En general, el crecimiento económico de China se desaceleró a un mínimo de tres años en el cuarto trimestre, creciendo un 4,5% respecto al año anterior, según mostraron los datos el lunes. Pero 2025 la economía se expandió un 5,0%, alcanzando el objetivo de Pekín de alrededor del 5% a pesar de las tensiones comerciales y la débil demanda interna. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,39%, el zinc perdía un 1,91%, el plomo caía un 2,33%, el níquel descendía un 1,42% y el estaño se desplomaba un 5,98%. Por lo demás, entre los metales de la LME, el aluminio subía un 0,67%, el zinc aumentaba un 0,56%, el plomo sumaba un 0,22%, el níquel ganaba un 2,40% y el estaño se revalorizaba un 1,41%.

(1 US$ = 6,9628 yuanes chinos renminbi) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)