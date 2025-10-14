El cobre de Shanghái repunta al disminuir la tensión comercial entre EEUU y China

SHANGHÁI, 14 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái repuntaba el martes al disminuir los temores a una escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y los inversores volvían a centrarse en las interrupciones en las minas y la escasez de oferta.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 1,38% a 86.070 yuanes (US$12.060,87) por tonelada métrica, a las 0330 GMT.

Las esperanzas de una desescalada en las tensiones entre los dos pesos pesados económicos del mundo crecieron después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el presidente Donald Trump seguía en camino de reunirse con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur a finales de octubre.

Las interrupciones en las minas, incluida la suspensión de las operaciones en Grasberg (Indonesia) a finales del mes pasado, mantienen los precios del cobre apoyados ante las expectativas de un déficit de oferta en 2026.

La demanda también mejoró tras la caída de precios del lunes, según los analistas del bróker chino Minmetal Futures. El contrato de cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,24% a US$10.794 la tonelada, a las 0354 GMT, tras una subida de más del 2% el lunes. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio ganaba un 0,24%, el zinc subía un 0,18%, el níquel caía un 0,43%, el estaño bajaba un 0,58%, mientras que el plomo apenas variaba. Entre los demás metales de la LME, el aluminio subía un 0,43%, el plomo ganaba un 0,2%, mientras que el zinc , el níquel y el estaño se mantenían estables.

