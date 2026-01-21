El cobre de Shanghái resiste pese al temor por la demanda y el aumento de márgenes

21 ene (Reuters) - El cobre de Shanghái cerraba el miércoles al alza, recuperándose de sus mínimos, ya que los inversores hicieron caso omiso de la escasa demanda y de la medida de la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) de aumentar los requisitos de margen para algunos contratos. El contrato de cobre más negociado en SHFE cerraba la jornada con una subida del 0,04%, a 101.280 yuanes (US$14.544,41) la tonelada métrica, tras caer más de un 1%. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 1,10%, hasta US$12.894,50 la tonelada, a las 0740 GMT.

El metal rojo se mantenía en una zona cercana a sus máximos históricos, a pesar de la atonía de la demanda al contado y de la medida adoptada por la SHFE el martes de aumentar los coeficientes de margen y ampliar los límites de precios diarios para algunos metales tras el repunte del año pasado. Los agentes del mercado consideran que las medidas de la bolsa estabilizaban los precios y provocaron la pérdida anterior de la sesión.

El cobre de Shanghái ha ganado un 1,58% en lo que va de año y alcanzó un récord de 105.870 yuanes el 7 de enero.

La fortaleza del cobre se debió a las expectativas de escasez de suministro por interrupciones en las minas, en un momento en que el metal rojo desempeña un papel clave en los centros de datos y la electrificación.

También se espera que la oferta de cobre refinado se estreche fuera de EEUU, ya que la prima de la CME frente a la LME en un contexto de preocupaciones arancelarias siguió impulsando los envíos a EEUU.

La demanda siguió siendo escasa en un escenario de subida de los precios. La prima del cobre Yangshan , un indicador de la demanda china de cobre importado, se situó el martes en US$26 la tonelada, el nivel más bajo desde finales de julio de 2024. En el mercado nacional, la prima del cobre pasó a un descuento de 150 yuanes la tonelada, lo que indica una falta de interés comprador en el mercado al contado.

El estaño lideraba los avances entre los metales básicos de la SHFE. El contrato más activo subía un 5,79%, a 418.420 yuanes la tonelada, mientras que también encabezaba las ganancias en la LME, con un alza del 5,54%, a US$52.150 la tonelada.

La represión de las actividades mineras ilegales en Indonesia, respaldada por el ejército, siguió inquietando al sector y elevó los precios del estaño. Entre los demás metales básicos del SHFE, el aluminio avanzaba un 0,56%, el níquel ganaba un 0,39%, el zinc bajaba un 0,20% y el plomo perdía un 0,67%. En la LME, el aluminio se revalorizaba un 1,01%, el zinc un 0,54%, el plomo un 0,35% y el níquel un 2,48%.

(US$1 = 6,9635 yuanes chinos renminbi) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)