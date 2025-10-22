El cobre de Shanghái retrocede ante la débil demanda china y la fortaleza del dólar

SHANGHÁI, 22 oct (Reuters) - El cobre de Shanghái bajaba el miércoles, retrocediendo desde las ganancias registradas en la sesión anterior, a medida que el optimismo de los operadores perdía fuerza la débil demanda china por los altos precios y la fortaleza del dólar. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,63%, a 84.990 yuanes (US$11.931,77) por tonelada métrica, a las 0302 GMT.

Se rompen así dos sesiones consecutivas de ganancias, apoyadas por la fuerte producción industrial de China y los nuevos intentos de aliviar las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El futuro del cobre a tres meses de referencia bajaba un 0,15%, a US$10.608 la tonelada.

La escasa aceptación de los precios elevados entre los compradores intermedios ha frenado la demanda del metal rojo.

"En realidad, es bueno que el precio del cobre se haya corregido un poco, en un momento en que podría estimular el consumo real por parte de los compradores. Antes no estaban comprando nada", dijo un comerciante de cobre en Shanghái, solicitando el anonimato la persona no está autorizada a hablar con los medios de comunicación. El cobre también se ha visto afectado por la fortaleza del dólar estadounidense en los últimos días, a pesar del ligero retroceso registrado el miércoles.

La fortaleza del dólar debilita las materias primas cotizadas en dólares al encarecerlas para los compradores que utilizan otras divisas.

Los operadores también vigilaban de cerca el conflicto comercial entre China y Estados Unidos en vísperas de una reunión prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su colega chino, Xi Jinping, la próxima semana en Corea del Sur.

Mientras tanto, la escasez de suministro debida a las interrupciones en las minas sigue fijando un suelo para los precios del cobre, dejando limitada cualquier bajada. Por lo demás, entre los metales básicos del SHFE, el aluminio y el estaño sumaba un 0,26%, el níquel registraba una única pérdida del 0,30%, mientras que el zinc y el plomo apenas variaban. Entre los demás metales de la LME, el zinc y el plomo ganaban un 0,23%, mientras que el aluminio, el níquel y el estaño apenas variaban.

